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【大行報告】內地7月製造業PMI勝預期 花旗：三季度為政策出台密集期

股樓投資 12:52 2023/07/31

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內地7月官方製造業PMI升至49.3，7月官方非製造業PMI降至51.5。花旗發表報告指，中國7月份製造業PMI再次小幅改善及超出市場預期，但非製造業PMI則因房地產疲軟和經濟重新開放動力減弱而未能達標。不均衡的「K型」復甦可能正處於收斂的早期階段，工業勢頭顯示呈觸底跡象，相信相關事態發展不會破壞當局促增長政策。

【同場加映】溫股知新：政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

花旗指，７月份製造業PMI持續回升，但房地產行業尚未走出困境，但工業活動似乎正在企穩。一旦房地產指標開始復甦，預計可能已經進入(短期)上行週期的一半，而更重要的是以上的事態發展，料不會導致政策緊縮的擔憂。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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此外，花旗認為今年第三季度是內地政策出台密集期，預計會下調存款準備金率及作政策性降息、國債發行加速以及房地產寬鬆措施等，若然有效，這些努力可能在今年第三季度末至第四季的經濟活動數據上有所反映，而關鍵是政策持續穩定落實。

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記者：張以正

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