【社交媒體】逾9成學生有用IG　Facebook使用率跌至不足5成

▲ 應屆DSE考生張桁叡同學（右一）提到，他在初中時仍有使用Facebook；但隨著高中後，身邊愈來愈多同學轉用IG，而新相識的朋友都是以交換IG作聯絡方法，因此他現時都是使用IG為主。（湯致遠攝）

在這「機不離手」的年代，年輕人每日都花費不少時間在社交媒體平台上。遵理潮指數公布的「年青人使用社交媒體習慣」調查發現，近4成學生表示與往年相比，正在減少使用Facebook，同時逾5成學生指有增加使用Instagram（IG）和小紅書的次數。

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遵理潮指數訪問了709名學生，當中有近9成為高中生，以了解年青一代的社交媒體使用習慣和需求。調查指出，多達51.6%受訪學生表示已沒有使用Facebook；相比起2013年進行的「Facebook與中學生」問卷調查結果，當時Facebook的學生使用率是高達94%，惟10年間已大幅下降至今年的48.4%。

逾8成Facebook用家 近一個月沒發帖子

遵理潮指數創辦人梁賀琪指出，仍有使用Facebook的受訪者中，多達84.6%表示在最近一個月都沒有發帖子；且有37.9%人表示與往年比較，今年使用Facebook的次數也正在減少。至於使用Facebook的主要原因，排名第一是「觀看別人帖子/照片/影片」，其次則是「瀏覽及搜集資訊」。

至於受訪者現時沒使用Facebook的三大主因，則包括「比較喜歡用其他社交媒體」、「身邊朋友逐漸少用」及「感到壓倦」。香港無線科技商會主席李勁華表示：「不少年青人會棄用Facebook，是因為身邊也多長輩家人使用該平台，但為保持私人空間、避免被他們評頭品足，因而會減少使用Facebook。

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相比之下，IG成為最受年輕人喜愛的平台，多達93.2%學生表示有使用IG。與往年比較，56.6%人表示使用IG的次數有所增加。而使用該平台的三大主因，則是「觀看別人帖子/照片/影片」、「分享生活點滴」及「與朋友互動」；且有65.3%受訪學生指出，從沒想過會停止使用IG。

香港青年創業家總商會董事張智強指出，近年短視頻興起，年青人對即時圖像及影片交流渴求急增，都導致了IG受歡迎程度增加、但Facebook等以文字主導的社交平台使用率下跌的情況，他相信，年青人使用Facebook9實際比例可能較是次調查更少。

記者：陳卓賢

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