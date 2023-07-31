▲ 【恒隆業績】盧韋柏：本港下半年零售銷售增幅或較上半年減半、寫字樓借賃續受壓 觀望樓市前景

恒隆地產 （00101） 上半年本港零售租賃收入上升4%，為3年來首次回復正數，亦與2021年上半年持平。恒隆行政總裁盧韋柏表示，對上半年本港零售租賃的成績感鼓舞，相信良好勢頭可持續，只要有人流，加租能力便高，有信心零售租金維持正增長。

下半年零售銷售仍有增長

「本港去年基數低，只要訪港旅客繼續來港，本港零售銷售仍會有增長。」盧韋柏指，本港下半年銷售料仍有雙位數增長，但增幅可能減半。

本港寫字樓方面，盧韋柏坦言對寫字樓前景感到憂慮，因未來數年是寫字樓供應的高峰，空置率高企租金或有壓力，未來寫字樓前景，將繫於會否有更多公司擴充。

加息對樓市屬中性影響

樓市方面，盧柏韋指，本港經濟環境及樓市需求仍需時尋求方向，息口高企下，對樓市持觀望態度，但他對高端住宅市場相對有信心，將密切留意市況做對策。「暫時來看，加息對樓市屬中性影響，而且已處於加息周期尾聲。」

首席財務總監趙家駒表示，將會採取審慎方式管理財務，目前定息借貸約38%，港元浮息借貸及人民幣浮息借貸分別為35%及27%，未來會增加人民幣借貸，以享受低息，同時對資本開支採取嚴格管理要求。

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編輯：陳韻妍