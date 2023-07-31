港次季負資產涉3341宗　按季減近半　

據金管局最新公布，截至第二季末，負資產住宅按揭貸款宗數為3,341宗，較第一季末的6,379宗，減少約48%。而涉及金額則由第一季末的344億元，減少至第二季末的174億元。值得留意的是，上述數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，並不包括二按。而由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

雖然負資產數字回落，但經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計，第三季負資產宗數或回升至6,000宗水平，原因是次季樓市反覆偏軟，交投減少，而最新6月份私人住宅售價指數亦連跌2個月，創4個月低位，加上受港美加息影響，市場觀望氣氛濃厚，料第三季樓價將持續偏軟，終致負資產宗數回升。

金管局指，這些負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率上升，由2023年第一季末的0.04%，升至第二季末的0.09%。曹德明說，雖然拖欠比率上升，但仍屬低水平，而最新本港失業率跌至逾3年半低位，料年內拖欠比率或有所回穩。

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