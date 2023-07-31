【港元定存】 港元定存1個月最高10厘最後召集 符1條件閃賺4100元

▲ 創興及富邦齊把3個月特惠息延至8月底

7月已屆尾聲，今天（7月31日）有3間銀行出招，包括東亞（00023）全面加港元定期存款息，當中加幅最多是3個月及半年期，齊升0.2厘，3個月的新息率報4.4厘，半年現為4.2厘；1年則提高0.1厘至4.1厘。創興把3個月4.4厘的截止期，原本是今天屆滿，現順延至8月底；同樣富邦把3個月4.5厘押後至8月底。

回顧上周共有11間銀行調整存息，當中9加，竟乏一面倒減息；而大眾銀行減完又猛追加，TOM集團（02383）旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank）卻短減長加。

■銀債開售搶客 東亞、渣打加定存息迎戰 渣打重錘7天10厘

此外，單以銀債開鑼至今計，已有兩行加息迎戰還擊，除了東亞外，還有渣打香港（02888）於上周五（28日）重手加7天年息兩厘，新息率至10厘，跟兩大龍頭發鈔行看齊。

論盡大行的息王爭霸戰，市傳滙豐（HSBC）向特選大戶重推5厘息，3個月5.15厘，半年達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港（02888）推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.15厘，半年4.55厘，1年4.2厘。

惟未悉上述發鈔行的超高息是否續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。

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比拼4大行︰

7天︰

渣打10厘（7月28日加2厘）

中銀香港10厘（6月10日加3厘）

滙豐10厘

3個月︰

恒生4.1厘（7月12日加0.8厘）

滙豐及中銀香港3.3厘

半年期︰

渣打3.8厘（7月24日加0.4厘）

滙豐及中銀3.4厘

恒生3.3厘

1年期︰

中銀及渣打3.4厘

恒生3.1厘

■超高息定存最後召集：星展、集友、花旗

順帶一提，7月倒數，提醒避險族不少超高息正最後召集，例如︰星展推保險產品X 1個月定存10厘息快閃優惠︰豐盛理財戶（每月個人理財總值不少於100萬元）由即日至今天，透過任何分行遞交符合指定整付保費金額、或首年年度化保費金額（AFYP）達100萬元的整付保費產品；又或首年年度化保費金額10萬元的定期繳付保費產品，該等合資格保單於8月31日或之前簽發。再以新資金於8月14日前開立1個月定存，門檻20萬元；以上限50萬元計，賺息逾4,100元。

同樣，集友3個月及半年4.3厘於本周三（8月2日）屆滿；花旗3個月享4.4厘則於本周六（5日）到期。

專家料定存息暫易加難減，主因有4，分別為︰

（1）銀債競爭：最高發行額550億元的長者iBond現正推售，挾持5厘保底息頓變無敵，遠較1年定存4.4厘高；後者由大眾財務及富邦提供，市料銀債旺丁又旺財，舉滙豐及恒生為例，首天銷情破頂，難怪中小行勇於加息迎戰。

（2）銀根偏緊：最近10日內銀行兩度水緊合共撲水47.19億元，上周五再有銀行向金管局透過貼現窗操作拆借8.29億元；而7月17日意外颱風日金管局已投放38.9億元流動性，創兩年歷來最高。

（3）派息高峰期：市料8月份內銀內險等中資企業合共派息1,900億元，單以建行(00939)計已佔逾千億元，令港元需求殷切。

（4）拆息高企：1個月拆息4連升，報5.28厘的16年新高；而銀行總結餘早已跌破450億元，一旦頭寸緊絀，易令拆息波動及高企難下。

滙豐環球資本市場常務總監兼大中華市場外滙固收交易部主管黃子卓早前表示，市場預期貨幣政策周期正步入尾聲，新一批銀債將為長者提供中等年期的穩定回報。今年銀債發行額再增加，加上低入場門檻及簡單的特點，相信將繼續吸引銀髮投資者，有效幫助他們避免儲蓄的實際價值受通脹蠶食。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君