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【香港經濟】香港第二季GDP僅增1.5%、遠遜預期　恒生分析兩大因素拖累經濟按季倒退

宏觀解讀 17:51 2023/07/31

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香港第二季GDP僅增1.5%、遠遜預期

政府統計處公布香港第二季本地生產總值（GDP）預估數字，第二季香港GDP按年上升1.5%，較首季按年增長2.9%，大幅放慢，也明顯低於市場預期的3.5%。香港第二季GDP按年增長放慢，僅私人消費開支和服務貿易維持按年增長。若以經季節性調整後按季比較，香港第二季實質GDP下跌1.3%。

第二季香港GDP預估數字表現

按年增長2023年第一季2023年第二季
本地生產總值+2.9%（按季增5.4%）+1.5%（按季跌1.3%）
私人消費開支+13.0%  +8.5%
政府消費開支+1.3%-9.6%
本地固定資本形成總額+7.9%-1.0%
貨品出口（離岸價）-18.9%-15.3%
貨品進口（離岸價）-14.6%-16.1%
服務輸出+16.6%+22.6%
服務輸入+20.7%+30.2%

港府：訪港旅客人數可望進一步增加　貨物出口「巨大壓力」

政府發言人表示，在訪港旅遊業和私人消費帶動下，香港經濟第二季繼續復蘇，儘管復蘇勢頭在上一季強勁反彈的基礎上有所緩和。

發言人續指，由於來自外部的商品需求仍然疲弱，整體貨物出口繼續大跌，但受惠於訪港旅客人數進一步上升，服務輸出升幅加快。本地方面，隨着經濟持續復蘇，私人消費開支明顯增加，然而在金融狀況收緊下，整體投資開支錄得輕微下跌。

發言人指，訪港旅遊業和私人消費在今年餘下時間將仍然是經濟增長的主要動力，訪港旅客人數應會隨着運力和接待能力繼續恢復而進一步增加。經濟情況和前景改善應有利本地需求，儘管金融狀況偏緊可能會造成制約。勞工市場情況改善，加上政府採取多項措施鞏固復蘇動力，將為私人消費提供額外支持，由於環球經濟增長放緩影響外部需求，貨物出口將繼續承受巨大壓力。

恒生：利率高企及外圍環境持續不明朗拖低表現

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，香港經濟由首季按季快速增長，轉為第二季收縮，預料主要原因大概與利率高企及外圍環境持續不明朗有關。

他表示，本港利率也逐步攀升，拖累反映投資的本地固定資本形成總額在首季錄得按年增長後，於第二季轉為下跌1%。環球經濟受利率高企影響而放緩，亦持續不利本港對外貿易的表現。本港貨品進出口貨量繼續錄得按年雙位數字的跌幅。另一方面，政府消費開支按年跌9.6%，可能因為今年消費券的金額較去年為低所致。不過，私人消費及反映旅遊業的服務業對外貿易則繼續復甦，支持本港經濟增長。

恒生預期，利率高企及環球經濟放緩仍然是下半年本港經濟復甦的挑戰，但相信消費增長及旅遊業的復甦可以抵消相關的不利影響，維持對今年本港經濟增長4%的預測。

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編輯：陳韻妍

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