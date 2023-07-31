【網絡安全】FBI警告　使用AI發動網絡攻擊數量正極速增加

▲ 美國聯邦調查局發出警告，表示使用AI發動網絡攻擊的黑客數量，正以驚人的速度增長，對網絡安全帶來極大挑戰。

人工智能（AI）技術應用層面愈趨廣泛，一不小心更成為不法份子的「賺錢工具」。近日美國聯邦調查局（FBI）就發出警告，表示使用AI發動網絡攻擊的黑客數量，正以驚人的速度增長，對網絡安全帶來極大挑戰。

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據外媒pcmag報道，FBI近日發出嚴正警告，指出AI技術的普及，導致黑客更容易透過AI技術進行釣魚攻擊和開發惡意軟件，而攻擊力也日益擴大。一名FBI高級官員指，預計隨著時間的推移，AI模型的應用趨廣泛，黑客攻擊的情況也將會增加。

惟目前FBI未有具體透露犯罪份子正在使用哪種AI模型，僅指出黑客傾向於免費、可定制的開源模型，以及黑客私人開發的AI程式，而這些程式在犯罪網絡如暗網中流通。FBI補充指，經驗豐富的黑客也會利用AI技術，開發新的惡意軟件攻擊和尋找更好的傳播方法，包括使用AI 生成網站作為釣魚頁面，秘密地傳播惡意代碼。同時，相關技術也可幫助黑客開發逃避防毒軟件的程式。

FBI另強調，生成式AI技術可用於深度偽造，造可能對現實世界帶來極大威脅，如早前就有不法分子，曾試圖利用AI語音克隆技術，透過電話來詐騙老年人。

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責任編輯：曾曉汶

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