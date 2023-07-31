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【內房危機】陳啟宗：部分內房「唔掂是基因問題」　恒隆寧買可控性較大的靚地皮、也無本事拯救財困內房項目

股市 16:37 2023/07/31

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【內房危機】陳啟宗:部分內房「唔掂是基因問題」　寧買可控性較大的靚地皮、也無本事拯救財困內房項目

內房市場陷入泥沼，市場關注於內地有不少業務的恒隆 （00101） 會否趁機收購財困內房物業。恒隆董事長陳啟宗表示，部分內房「唔掂是有原因的」，故不可以對自己太有信心，認為自己可以將「唔掂變成掂」，而且目前市場上有大量待售資產，買靚地皮比買營運中物業更化算。

恒隆內地下半年租金收入未必如上半年般佳

陳啟宗指，部分內房「唔掂是基因問題」，可能是地點不對，若項目已建成，有可能是建築的柱位或樓底不正確，很難可以去修正，更甚的是自己「憑甚麼本事去改」，故此與其買現有項目，不如選擇靚地皮，可控性大很多。

內地經濟第二季放慢，消費市道復甦力度亦轉弱。陳啟宗承認，內地一般性消費因被網購取代，故消費力度較弱，但恒隆在內地主打奢侈品消費，撇除匯率因素，上半年內地奢侈品銷售增長13%，相當強勁，即使「下半年未必如上半年般佳，但某程度的增長仍在，全年幾有可能再創新高」，貫徹恒隆過去20年內地租金收入以人民幣計算從未下跌的趨勢。

盧韋柏：未來密切留意消費力度

「內地租金收入上半年有雙位數增長，若下半年是單位數增長，全年都仍有增長。」

恒隆行政總裁盧韋柏補充，5至6月後整體中國經濟有放緩跡象，不僅是房地產及零售行業，未來會密切留意消費力度，預期即使放緩但仍有增長。

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