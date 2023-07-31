▲ 【富豪飯堂】富臨飯店創辦人楊貫一逝世、享年90歲 曾創名菜阿一鮑魚享譽國際

米芝蓮三星餐廳、香港著名富豪食堂「富臨飯店」公布，創辦人楊貫一已於周一（7月31日）因病與世長辭，享年90歲。富臨飯店在社交網站發貼文寫上：「圓月缺有時，唯成就永垂不朽」。

擁有超過數十年的中菜烹調經驗楊貫一尤其擅長鮑魚菜式，招牌菜「阿一鮑魚」享譽國際。富臨飯店在貼文指，被被尊為「鮑魚大王」的楊貫一，自年輕時隻身南下到香港打拼後，一直貫徹不屈不撓的精神奮發圖強，除了終其一生為鑽研美食努力不懈，更創下無數鼓舞人心的顯赫成績：世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章、美芝蓮三星⋯等等。

貼文指出，每個象徵無數心力、汗水的嘉許與肯定，不獨見証了楊貫一多年來對香港餐飲業的默默貢獻，也象徵他不吝傾囊相授、樂於提攜後輩的無私精神，共同帶領飯店更上一層樓，成為國際知名食府，「這些年來一哥所留下的美饌、精神與智慧，亦將為我們所牢記，並於未來把大師的傳奇生生世世延續」。

值得留意是，富臨飯店於1977年成立，一直由楊貫一打理，2014年富臨飯店曾與富臨集團 （01433） 爆發招牌爭奪戰，入稟控告對方侵犯，但其後雙方很快達成和解協議，可共用「富臨」、「FULUM」等多個名稱，然而雙方也未有披露和解金額。

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記者：李哲毅