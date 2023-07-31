【職場熱話】1.3萬請唔請到應屆畢業大學生？網民：2017年畢業已經叫價1.5萬

隨著社會通脹，應屆畢業生找第一份工作時，對工人的要求亦越來越高。近日，有網民在網上討論區發文，指自己公司在招聘文職人員時遇到困難。樓主指自己公司想用月薪1.2至1.3萬，招聘沒有什麼工作經驗的人，但剛畢業的大學生對工資的要求高都比公司預算高。因而詢問網民現時文職是否真的如此高薪。有不少網民為畢業生高薪要求辯護，亦有網民建議樓主公司降低招聘標準。

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不少網民指大學生是開1.7萬至1.8萬很常見，「正常價，17年畢業已經叫價1.5萬」、「現在一家公司請個文員真的是1.7萬至1.8萬們沒開高，是市場價。」有網民解釋，「大學生要求1.7萬至1.8萬完全不過份，人家花幾年時間讀書，用學到的東西為你公司服務只是值1.7萬，已經是超值」、「讀書很辛苦才能大學畢業，說實話要求高工資都正常，而且讀大學的那群人，大多是家裡有點兒錢，真相是窮人好難讀到大學，所以他們始終是社會上最頂端的人，有價有市，如果家底普通，通常1.4萬至1.5萬都會做。」

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亦有網民指「說實話，1.2至1.3萬的文員很多人見，是你們HR人事部而已」、「給不起錢就別想請那些大學生，其實做份普通文員，又何必找大學生」、「可以不請大學生，隨便DSE畢業中英文不及格，不夠1.2萬都一定請到」，網民認為「說到底，你公司想請厲害的人進來做低職位，請不到人很正常」、「1.2至1.3萬就想請個大學生，先看看現在的物價吧」、「9000元的果時代，一碗雲吞麵才10元。」

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不過亦有網民指「現在1.3萬想請到人真有點難」、「嫌貴可能只是你公司給不起錢，出手低，今時今日1.7萬至1.8萬月薪你以為很高？洗碗都是這個價而已」、「曾有人面試真的說過，現在茶餐廳洗碗都2萬，做個辦公室員工一定不能太低吧。」有網民表示「你這個預算留給些中年、中五畢業，那群上了年紀的人做吧。」

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另有網民指「香港的招聘很多時候都不寫明僱主可以出多少錢。我真的很不明白，這樣對求職者都是一件苦惱事，要自己開價，開得高又沒人請，開得低又怕吃虧」、「公司人事部沒寫可出多少，但是要求人寫期望薪酬，沒有針對牲、沒有期望值，就出現這樣的情況。」網民表示「香港三大、八大每年都有出畢業生的收入中位數，要請畢業大學生可以參考。」

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