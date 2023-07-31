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海底撈發盈喜 料上半年持續經營業務利潤增近30倍

股樓投資 17:29 2023/07/31

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內地連鎖火鍋店營運商海底撈(06862) 發盈喜，集團截至2023年6月30日止六個月的持續經營業務收入預計將不低於188億元人民幣，和去年同期比較增加比例不低於23.7%，主要由於隨著針對新冠疫情的管控措施取消，海底撈餐廳客流量增加，經營好轉；及「硬骨頭」計劃下部分先前關停門店重開後，餐廳數目同比增加。相較集團截至2022年6月30日止六個月的持續經營業務淨利潤約7,200萬人民幣 ，集團截至2023年6月30日止六個月預計將錄得持續經營業務淨利潤不低於22億元人民幣，多賺近30倍。利潤增加主要由於翻台率提升，內部管理及營運改善，餐廳經營效率提升。受消息推動，海底撈全日炒上12%，收報21.85元。

港鐵及馬來西亞捷運 簽署合作備忘錄  詳情請看【下一頁

海底撈補充，今年上半年集團一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作。此外， 集團亦嚴謹管理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

【券商點睇】券商第二季業績前瞻 美團收入料略超預期  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

海底撈（06862） 港股

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