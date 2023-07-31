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陳易希助推動港發展成Web3樞紐加密貨幣 旗下電子錢包TALK+申請虛擬資產服務提供商牌照

理財智慧 16:45 2023/07/31

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以區塊鏈技術帶來革新的第三代互聯網（Web3），成為全球科技新熱潮。科創公司Bull.B Tech創辦人、星之子陳易希，加入推動香港成為Web3樞紐的行列，宣布將會將其研發的加密貨幣錢包TALK+申請證監會的數字資產牌照及虛擬資產服務提供商牌照（Virtual Asset Service Provider (VASP) License）。陳易希認為此舉能營造更安心和優質交易體驗的平台。他形容，推動Web3科技，可進一步鞏固香港國際金融中心的地位。

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陳易希一直支持及參與金融科技研發，認為去中心化的區塊鏈技術潛能無限，陳易希和其團隊在2021年開發全港首個加密貨幣電子錢包兼具備即時通訊功能的程式TALK+，該程式可支援多種熱門加密貨幣，並連接第三方C2C（Customer to Customer）用戶交易平台，讓用戶快速方便進行加密貨幣交易。TALK+最近更加入原生人工智能聊天機械人Chalkpits，讓用戶免費體驗人工智能新科技。

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Web3採用區塊鏈技術，具備去中心化、更安全、透明和低成本的特點，能解決許多金融、交易、商業運作及生活上的難題。政府早前提出多項支持Web3發展的政策，陳易希認同將香港打造成Web3樞紐的新方向，「我們看到政府和證監會、金管局最近一兩年都有一連串政策，包括證監會提出VASP（虛擬資產服務提供者）發牌制度、金管局提出監管穩定幣等，可以看出政府未來的力度不只是發牌，而是不同政策部門和機構著力，有打造Web3樞紐的決心。」
 
陳易希形容：「在不同部門和機構支持下，香港的金融科技發展有無限前景，相信未來繼續推動Web3科技和定位，可以讓香港國際金融中心的地位更加鞏固。」

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陳易希又表示，在發展Web3時，銀行的支持和合作也很重要，希望銀行可以接受加密貨幣交易商開設銀行戶口，能順利發展Web3相關生意。
 
 
為身體力行支持Web3發展，陳易希宣布TALK+正計劃向香港證監會申請數字資產牌照及虛擬資產服務提供商牌照，他表示：「我們支持政府監管虛擬資產服務，希望透過申請牌照，讓TALK+為用戶營造一個更安心的平台，繼續提供優質的交易體驗。」
 

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責任編輯：陳詠妍

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