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【會計監管】會財局：許多核數師低估有效審計計劃的重要　籲及早開始審計

股市 16:28 2023/07/31

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【會計監管】會財局：許多核數師低信有效審計計劃的重要　籲及早開始審計

會計及財務匯報局發表最新「審計焦點」文章，敦促核數師採取積極主動的態度，於財政年度結束前盡早開始審計計劃程序。會財局表示，有效的審計計劃是確保高質素審計的關鍵，但從2020至22年的查察結果顯示，許多核數師低估有效審計計劃的重要，而沒有分配足夠時間和資源的項目，往往容易導致重大審計缺失和審計質素欠佳。

會財局查察部主管賴翠碧表示，為確保審計工作的有效性和質素，會計師事務所的領導層（包括主席和執行合夥人）應從管理層定立基調，並培養促進適時和全面的審計計劃的文化。

對中高風險公司　應第三季度就開展審計

該局期望核數師應特別關注和集中處理中高風險的實體，例如處於財務困境的實體、經歷重大收購或出售的實體，以及涉及複雜或判斷性的會計估計的實體，並在財務年度的第三季度開展審計計劃。

會財局表示，最新發布的審計焦點強調審計計劃特別需要關注的5個重點範疇，並地闡述會財局對核數師、管理層和審計委員會在審計計劃程序中必須履行各自法定職責、角色和責任的期望。

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編輯：麥德銘

金融監管機構 財務匯報局 會計 審計
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