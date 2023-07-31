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美國證券交易委員會否認 要求Coinbase停止除Bitcon之外所有加密幣交易

環球政經 15:16 2023/07/31

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《金融時報》周一（31日）援引Coinbase首席執行官阿姆斯特朗（Brian Armstrong）的話，稱美國證券交易委員會（SEC）在6月份起訴加密貨幣平台Coinbase（COIN）之前，曾要求Coinbase停止除Bitcon之外的所有加密貨幣交易。

【券商點睇】券商第二季業績前瞻 美團收入料略超預期  詳情請看【下一頁

阿姆斯特朗告訴《金融時報》：「當時我們真的別無選擇。將Bitcon之外的所有資產都除名,，而法律並沒有這樣規定，這基本上意味著美國加密貨幣行業的終結。」，又指這（政策）讓他們很容易做出選擇，「讓我們上法庭，看看法庭怎麼說。」

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美國證券交易委員會指控 Coinbase 非法經營，因為它沒有註冊為交易所。它還指控 Coinbase 交易了至少 13 種屬於證券的加密資產，這些資產本應註冊，其中包括 Solana、Cardano 和 Polygon 等代幣。

美國證券交易委員會告訴《金融時報》，其執法部門並未正式要求 「公司將加密資產除名」，稱：「在調查過程中，工作人員可能會分享自己的觀點，即根據證券法，哪些行為可能會引起委員會的質疑。」

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記者：張瑋婷

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