傳富士康將與印度一邦簽署建廠協議 總值近2億美元

《路透社》引述消息人士指，台灣富士康子公司富士康工業互聯網（FII）將與印度泰米爾納德邦簽署協議，在欽奈附近新建一座電子元件工廠。160億印度盧比的投資將創造6000個就業機會。

新園區將與富士康組裝蘋果iPhone手機的現有工廠分開，現有員工超過35,000人。工廠預計於2024年竣工。

至於這些零部件將用於蘋果手機還是其他電子設備，具體細節還有待確認。預計今天晚些時候將正式宣布，富士康董事長和該州首席部長將出席簽字儀式。

此舉是富士康在中國以外地區實現生產多元化，並在印度不斷增長的電子產業擴大業務的戰略之一。

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