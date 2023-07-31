【澳元定存】澳元定存最高14.28厘 花旗料明天澳洲加息0.25厘

▲ 花旗料明天澳洲將恢復加息四分一厘

明天（8月1日）已踏入8月，雖然聯儲局放暑假，有個多月的空窗期；但澳紐英仍開會議息，打頭陣是明天澳洲議息。花旗的專家料屆時澳洲儲備銀行將重啟加息四分一厘；9月再加0.25厘，令政策利率至4.6厘。

澳洲儲備銀行曾於4月煞停加息，卻在其後兩個月接連出手，5月2日及6月6日重新加息0.25厘，令目標利率加至4.1厘，乃自2012年距今11年以來新高；惟7月4日卻出乎意外再凍息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，本周二澳洲央行或加息25點子，有機會於9月份再加息25點子至4.6厘。

3大商品貨幣中，花旗仍然最看好澳元。廖嘉豪解釋，澳洲仍有兩次加息空間，加上明年若中國經濟復甦力度再次加強；反觀，美元礙於中長綫貶值因素，或利好澳元的後市。

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■花旗料澳元最快於3個月內重上0.7關 富邦孖招盡出搶澳元定存

展望澳紐加幣的短中長綫前景，廖嘉豪預期，3個月內、未來半年到1年澳元料為0.7，同期紐元預測為0.64；加元3個月內料為1.31，未來半年到1年預測目標為1.33。

此外，下半年澳元定期存款的加息戰未有停步，富邦突擊新推7天年息14.28厘，跑贏恒生（00011）的13.9厘，膺短存新息王。富邦又提高1個月至5.53厘，亦晉級同期榜首，撼贏花旗雄霸多時的5厘。可是，華僑銀行今天（7月31日）微削3個月年息0.05厘至2.75厘。

澳元7天短存高息選擇多︰

富邦14.28厘

恒生13.9厘

渣打香港（02888）13.8厘

滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）13厘

集友及南商12厘

星展10.5厘

其他中長期高息榜︰

1個月︰富邦5.38厘

3個月︰招商永隆3.5厘

半年︰招商永隆及富邦3.6厘

1年︰富邦3.9厘

■華僑銀行：市場押注澳洲再暫停加息 受累次季經濟數據放緩

澳元今天報0.67，至於短期操作，華僑銀行經濟師姜靜估計，未來兩周澳元兌美元的高低位介乎0.655到0.6825，兌港元的上落區間介乎5.108至5.3225。

而儲局議息後未為加息落閘，累澳元受壓，上周四（27日）急跌 0.73%；全周插水1.2%。姜靜補充，憧憬中國推刺激措施的動力開始減退；疊加澳洲第二季通脹回落較預期快，市場押注澳儲行明天停止加息。再者，澳洲剛公布次季 PPI 數據持續放緩，按年增長 3.9%；6 月零售銷售更按月跌 0.8%，差過預期，皆累澳元下挫至 0.668附近水平。

澳元後向亦取決於美元，南洋商業銀行首席投資策略師高耀豪認為，從目前美國與通脹相關的數據來看，聯儲局很大可能已完成最後一次加息，利率期貨市場也反映加息巳完結，並繼續反映2024年開始降息的可能性。

高耀豪補充，過往加息周期完成後，美國短期債息就往下走，使美元跟隨下跌。惟當前通脹情況還不明朗，儲局亦未表明加息已完成，並維持比較強硬的態度，從而控制市場情緒，以免使通脹再度上升，所以短息下降並不明顯，這將影響美元的下跌速度與幅度。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



