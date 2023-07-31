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高盛上調石油需求展望 料布油明年次季升至93美元

環球政經 14:00 2023/07/31

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高盛上調今年全球石油需求預測，並維持12個月布蘭特油價每桶93美元的預測。該行估計，7月份全球石油需求量達到了每日1.028億桶的歷史新高。

預計穩健的需求將推動下半年出現高於預期的每日180萬桶的赤字，2024年將出現每日60萬桶的赤字。

經濟衰退風險降低和OPEC提振油價，支持該行對油價上升和波動性降低的看法。由於預期沙特阿拉伯將把自願減產延長至9月份，從而收緊全球供應，油價接近三個月高點。

高盛預計，沙特的減產將持續到9月份，從10月份起減產幅度將減半。

該行上調石油需求預期，認為2023年的供應量將增加約每日17.5萬桶。

他們維持對2023年12月布蘭特原油價格為每桶86美元的預測，並預計由於持續的供應短缺，明年第二季的價格將升至每桶93美元。

然而，OPEC剩餘產能的增加、國際海上項目的增長，以及美國石油生產成本的下降限制了價格的上行空間。

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撰文 : 林斯凱

經濟 沙特阿拉伯 石油 石油輸出國組織 美國 美元

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