【Tesla減價】Tesla香港Model 3、Model Y 8月4日起減價　一文看清最新入場價、最多減逾11%

Tesla（美：TSLA）旗下Model 3、Model Y 多款型號在香港將於8月4日（星期三）減價，是繼4月15日調整售價後再次減價。據海關網站以及「一換一」扣稅後價格，Tesla今輪減價幅度最多有11.9%，而上輪未有減價的入門版Model 3和Model Y，最新都獲得Tesla調低售價。

Tesla是次價格調整，減幅最大的是Model 3 Performance，「一換一」價格由44萬元起，減至38.8萬元起，減幅近12%。其次是Model Y長續航版本，「一換一」價格亦由近46萬元起，減至40.6萬元，減幅為11.7%。

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記者：伍鍵文