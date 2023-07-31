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【Tesla減價】Tesla香港Model 3、Model Y 8月4日起減價　一文看清最新入場價、最多減逾11%

股市 16:34 2023/07/31

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Tesla（美：TSLA）旗下Model 3、Model Y 多款型號在香港將於8月4日（星期三）減價，是繼4月15日調整售價後再次減價。據海關網站以及「一換一」扣稅後價格，Tesla今輪減價幅度最多有11.9%，而上輪未有減價的入門版Model 3和Model Y，最新都獲得Tesla調低售價。

Tesla是次價格調整，減幅最大的是Model 3 Performance，「一換一」價格由44萬元起，減至38.8萬元起，減幅近12%。其次是Model Y長續航版本，「一換一」價格亦由近46萬元起，減至40.6萬元，減幅為11.7%。

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【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%

記者：伍鍵文

Tesla車型4月15日調整後8月4日調整後「一換一」變化幅度
「一換一」舊價（港元）新零售價（港元）「一換一」新價（港元）
Model 3 RWD 後輪驅動341,200320,800320,800-6.0%
Model 3 長續航399,485364,700364,700-8.7%
Model 3 Performance440,335382,500387,875-11.9%
Model Y RWD 後輪驅動367,100345,100345,100-6.0%
Model Y 長續航459,685391,000406,150-11.7%
Model Y Performance487,205403,000431,950-11.4%
特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 美股 香港
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