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【Tesla減價】Tesla香港Model 3、Model Y 8月4日起減價 一文看清最新入場價、最多減逾11%
股市 16:34 2023/07/31
Tesla（美：TSLA）旗下Model 3、Model Y 多款型號在香港將於8月4日（星期三）減價，是繼4月15日調整售價後再次減價。據海關網站以及「一換一」扣稅後價格，Tesla今輪減價幅度最多有11.9%，而上輪未有減價的入門版Model 3和Model Y，最新都獲得Tesla調低售價。
Tesla是次價格調整，減幅最大的是Model 3 Performance，「一換一」價格由44萬元起，減至38.8萬元起，減幅近12%。其次是Model Y長續航版本，「一換一」價格亦由近46萬元起，減至40.6萬元，減幅為11.7%。
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記者：伍鍵文
|Tesla車型
|4月15日調整後
|8月4日調整後
|「一換一」變化幅度
|「一換一」舊價（港元）
|新零售價（港元）
|「一換一」新價（港元）
|Model 3 RWD 後輪驅動
|341,200
|320,800
|320,800
|-6.0%
|Model 3 長續航
|399,485
|364,700
|364,700
|-8.7%
|Model 3 Performance
|440,335
|382,500
|387,875
|-11.9%
|Model Y RWD 後輪驅動
|367,100
|345,100
|345,100
|-6.0%
|Model Y 長續航
|459,685
|391,000
|406,150
|-11.7%
|Model Y Performance
|487,205
|403,000
|431,950
|-11.4%
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