▲ 【虛擬資產】「星之子」陳易希加密貨幣電子錢包TALK+申請VASP牌照 追逐Web3科技新熱潮

成為「星之子」近20年的陳易希繼續追逐科技新熱潮，周一（31日）宣布加入動香港成為Web3樞紐的行列，由其研發加密貨幣錢包TALK+會申請證監會的VASP（虛擬資產服務提供商）牌照。陳易希稱，申請VASP牌照能營造更安心和優質交易體驗的平台。他形容，推動Web3科技，可進一步鞏固香港國際金融中心的地位。

陳易希2004年憑著研發「人面識別家居智能保安機械人」參加第55屆美國英特爾國際科學與工程大獎賽獲工程學二等獎，並獲美國麻省理工大學以他名字為一顆小行星命名，以表揚他的科學成就，成為全港首位星之子。

陳易希2011年科技大學畢業後在數碼港成立科創公司Bull.B Tech，多年來推出多項產品服務，例如早年曾推電子餐牌App及客戶管理系統，近年推出具備加密貨幣錢包功能的通訊程式TALK+及本地NFT交易平台，同時接洽企業IT開發項目。

陳易希：為去中心化區塊鏈技術潛能無限

陳易希最新稱，一直支持及參與金融科技研發，認為去中心化的區塊鏈技術潛能無限，對於政府早前提出多項支持Web3發展的政策，陳易希認同將香港打造成Web3樞紐的新方向，「我們看到政府和證監會、金管局最近一兩年都有一連串政策，包括證監會提出VASP發牌制度、金管局提出監管穩定幣等，可以看出政府未來的力度不只是發牌，而是不同政策部門和機構著力，有打造Web3樞紐的決心。」

陳易希又表示，在發展Web3時，銀行的支持和合作也很重要，希望銀行可以接受加密貨幣交易商開設銀行戶口，能順利發展Web3相關生意。

相關文章：

【虛擬資產】加密貨幣交易所TideBit再轟港虛產監管方向有誤 但透露計劃申請VASP牌照

【虛擬資產】金管局、證監會舉行圓桌會議討論虛產平台銀行開戶 OKX：VASP申請人應有資格啟動開戶流程

記者：李哲毅