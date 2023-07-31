  • 32°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】「星之子」陳易希加密貨幣電子錢包TALK+申請VASP牌照　追逐Web3科技新熱潮

股市 16:03 2023/07/31

分享：

分享：

【虛擬資產】「星之子」陳易希加密貨幣電子錢包TALK+申請VASP牌照　追逐Web3科技新熱潮

成為「星之子」近20年的陳易希繼續追逐科技新熱潮，周一（31日）宣布加入動香港成為Web3樞紐的行列，由其研發加密貨幣錢包TALK+會申請證監會的VASP（虛擬資產服務提供商）牌照。陳易希稱，申請VASP牌照能營造更安心和優質交易體驗的平台。他形容，推動Web3科技，可進一步鞏固香港國際金融中心的地位。

陳易希2004年憑著研發「人面識別家居智能保安機械人」參加第55屆美國英特爾國際科學與工程大獎賽獲工程學二等獎，並獲美國麻省理工大學以他名字為一顆小行星命名，以表揚他的科學成就，成為全港首位星之子。

陳易希2011年科技大學畢業後在數碼港成立科創公司Bull.B Tech，多年來推出多項產品服務，例如早年曾推電子餐牌App及客戶管理系統，近年推出具備加密貨幣錢包功能的通訊程式TALK+及本地NFT交易平台，同時接洽企業IT開發項目。

陳易希：為去中心化區塊鏈技術潛能無限

陳易希最新稱，一直支持及參與金融科技研發，認為去中心化的區塊鏈技術潛能無限，對於政府早前提出多項支持Web3發展的政策，陳易希認同將香港打造成Web3樞紐的新方向，「我們看到政府和證監會、金管局最近一兩年都有一連串政策，包括證監會提出VASP發牌制度、金管局提出監管穩定幣等，可以看出政府未來的力度不只是發牌，而是不同政策部門和機構著力，有打造Web3樞紐的決心。」

陳易希又表示，在發展Web3時，銀行的支持和合作也很重要，希望銀行可以接受加密貨幣交易商開設銀行戶口，能順利發展Web3相關生意。

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略

相關文章：

【虛擬資產】加密貨幣交易所TideBit再轟港虛產監管方向有誤　但透露計劃申請VASP牌照

【虛擬資產】金管局、證監會舉行圓桌會議討論虛產平台銀行開戶　OKX：VASP申請人應有資格啟動開戶流程

記者：李哲毅

手機Apps 虛擬貨幣 NFT 陳易希 區塊鏈 Fintech 證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】海底撈飆12%　恒指全日升162點、重上兩萬關　碧桂園孖寶倒插逾6%　恒大汽車彈近60%（不斷更新）

下一篇文章

【內房危機】遠洋集團境內債務展期遇阻　據報近半持有人拒延期方案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元
【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元
【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓
【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓
【港股市況】海底撈飆12%　恒指全日升162點、重上兩萬關　碧桂園孖寶倒插逾6%　恒大汽車彈近60%（不斷更新）
【港股市況】海底撈飆12%　恒指全日升162點、重上兩萬關　碧桂園孖寶倒插逾6%　恒大汽車彈近60%（不斷更新）
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【神秘富豪】盧啟賢遭狙擊後、前藝人張玉珊大方認愛抱不平　《福布斯》股東同解話：英公關公司處理太差
【神秘富豪】盧啟賢遭狙擊後、前藝人張玉珊大方認愛抱不平　《福布斯》股東同解話：英公關公司處理太差
【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率
【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款