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英國發放100多份新石油 天然氣許可證 望能減少供應量下降

環球政經 11:50 2023/07/31

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英國政府周一（31日）表示，作為開發國內供應和提高能源獨立性努力的一部分，英國將在北海發放100多份新的石油和天然氣許可證。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，此舉符合政府的環保目標，因為當英國在2050年實現淨零排放時，約四分之一的能源需求仍將由石油和天然氣滿足。

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蘇納克說，與進口液化天然氣的替代方案相比，新的許可證將支持國內供應，減少對敵對國家的依賴，促進該行業的就業，並減少碳足跡。政府還宣布了在蘇格蘭和英格蘭北部建立兩個新的碳捕集、利用和封存集群的計劃。

政府表示：「由於英國的石油和天然氣產量正在迅速下降，新的石油和天然氣許可證將減少英國供應量的下降，以確保重要的能源安全，而不是將供應量提高到現有水平之上，從而使英國在 2050 年實現淨零排放的目標。」

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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蘇納克將於周一晚些時候訪問蘇格蘭的一個能源基礎設施現場。

政府表示，石油和天然氣行業監管機構預計將在秋季頒發第一批新許可證，這些許可證將繼續面臨氣候兼容性測試。由於現有的基礎設施和先前的評估，新的許可證可以在已經獲得許可證的地區附近發放，以更快地釋放石油和天然氣儲量。

民意調查顯示，工黨有望在明年的全國大選中獲勝。工黨已承諾停止在北海發放新的石油和天然氣勘探許可證。

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責任編輯：張瑋婷

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