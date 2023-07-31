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【放假好去處】大埔三門仔海濱單車徑開通 沿途可飽覽船灣避風塘景色

理財智慧 16:11 2023/07/31

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土木工程拓展署周一（31日）公布，大埔三門仔海濱單車徑已經開通。


該段單車徑是新界單車徑網絡上水至大學站段的分支路段，長約900米，沿三門仔路由汀角路交界處延伸。

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
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八仙嶺、船灣海和吐露港圍繞單車徑，自然風景優美，遊人沿途可飽覽船灣避風塘景色。單車徑盡頭的休息處有洗手間、飲水機、有蓋座椅和單車泊位等設施。

詳情可瀏覽新界單車徑網絡專題網站（www.ntctn.hk）。「香港出行易」一站式交通運輸流動應用程式亦載有三門仔海濱單車徑的路線圖。
 

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 政府致力分階段推「新界單車徑網絡」，目標是要把不連貫的新界東西單車徑連接起來，希望為市民提供更多消閒選擇。


其中屯門至馬鞍山主幹線全長約60公里，並已於2020年全線開通。此段單車徑走線設計上特別着重安全及環境美化，並沿途設有單車匯合中心及休息處等輔助設施。至於荃灣海濱段單車徑及單車匯合中心已於2021年7月全面開放，此段由荃灣海濱公園至灣景花園的單車徑長約2.3公里，沿海濱而建，可欣賞藍巴勒海峽和青衣島的優美風景。

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責任編輯：陳詠妍

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