【支持本土】調查：新加坡嬰兒潮一代最支持本地企業  千禧世代最肯花錢

隨著經濟全球化，全球都有出現財雄勢大的國際企業排擠本地企業的現象。美國運通一項調查發現，與其他幾代人相比，新加坡嬰兒潮一代（58歲及以上）對本地企業最為支持。約95%受訪者表示他們經常在本地企業購物，而43%的人則在國際企業購物。研究還顯示，55%的新加坡消費者認為，支持本地企業非常重要，超過90%的受訪者表示他們經常在本地企業購物。

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這項針對1,005名年齡在21歲及以上的新加坡消費者，調查他們的消費習慣的「新加坡小型商店研究」已是第四次調查。調查揭示了顯著的世代差異，63%的嬰兒潮一代認為支持本地非常重要，而X世代（42至57歲）比例為56%，千禧一代（26至41歲）為57%，最年輕的Z世代（21至25歲）為44%，愈年長的消費者愈有支持本地企業的傾向，Z世代與當地企業的情感聯繫最少。

千禧世代最願意花費更多 支持本地企業

儘管與當地企業的情感聯繫較少，但與X世代（9%）和嬰兒潮一代（11%）相比，Z世代（18%）更願意為本地產品支付溢價，但千禧一代是最有同理心的一代，因為他們最願意為本地企業支付溢價（24%）。

嬰兒潮一代（81%）是表示當他們在海外看到新加坡品牌時感到自豪，而最少的是Z世代（67%）。同樣，嬰兒潮一代最擔心新加坡的傳統企業將在未來十年消失，比例為61%，而最低的是Z世代，比例為52%。

在關心可持續發展方面，36%的千禧一代同意，如果當地企業銷售更多可持續產品，他們將更有動力支持當地企業。相比之下，Z世代的比例為27%，X世代的比例為 26%，嬰兒潮一代的比例為30%。

受訪者選擇在本地企業而非國際企業購物的首要原因是方便（68%）、物有所值（60%）和更個性化的客戶體驗（33%）。約 21% 的受訪者還希望與這些企業的員工或所有者保持關係。調查結果還顯示，48% 的受訪者在當地企業購物時最關心的是安心和舒適。其次是社區意識（40%）和支持社區的使命感（40%）。

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責任編輯：李智賢

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