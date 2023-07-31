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【內房危機】遠洋集團境內債務展期遇阻　據報近半持有人拒延期方案

股市 15:54 2023/07/31

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【內房危機】遠洋集團境內債務展期遇阻　據報近半持有人拒延期方案

遠洋集團 （03377） 境內債務告急，公司上周提出8月2日到期、本金額20億元人民幣的境內債券延期兌付方案，並披露集團賬面可動用資金已近枯竭。彭博社引述該筆「18遠洋01」債券持有人之一上海磐久投資執行總經理袁洋表示，目前反對方案的債券持有人合計持有近10億元人民幣，或令遠洋集團陷入債務違約。

據外電引述資料，遠洋集團需得到該筆債券多數投票權人士支持，才能通過債務延期兌付。遠洋集團提出的「18遠洋01」延期兌付方案，期望可分7期支付本金連息

遠洋集團周日（30日）披露，已延長債券持有人會議的投票表決截止時間，由7月29日（上周六）延至8月1日（星期二）下午2時，並會於7月31日至8月1日線上舉行第二次公司債券持有人會議。

遠洋集團人士表示不予置評。遠洋集團單一最大股東為中國人壽 （02628）

除了上述債券，報道指，遠洋集團亦尋求延長3筆美元債的付息期限，此前知情人士還透露，遠洋集團已接觸海通國際證券，以研究遠洋離岸債務的可能選項。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：麥德銘

港股 遠洋集團 遠洋集團（03377）
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