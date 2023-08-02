【創智銓薈@iM網欄】在商場中遇見 人工智能

ChatGPT的橫空出世，令人工智能（AI）的技術恍如落入凡間，讓普羅大眾都能將AI應用於生常生活。現在不少上班一族都已經會利用AI協助文書處理，大大提高工作效率。放眼商業世界，人工智能更是有無限的應用可能性，可以在不同範疇幫助企業加速發展。

而隨着這些發展，即使是一般市民都會有更多的機會接觸人工智能，並隨時隨地受惠於相關應用。最近筆者公司的團隊，就正為多家大型商場開發人工智能Kiosk（電子資訊站），令商場可以為顧客提供更優質體貼的服務，同時能更精準地投放人力資源。

Kiosk並非新事物，城中多數商場也有裝設，但傳統Kiosk的功能與角色相當被動，只是由顧客單向地利用Kiosk去搜尋資訊。而我們所開發的AI Kiosk系統，並不止是一部資料搜尋器，而是結合了感應器、攝像鏡頭、圖像辨識、語音及語言識別、人工智能及ChatGPT等功能元素，向顧客呈現一位AI客服，能與使用者作雙向互動交流，恍如真人對答一般。AI Kiosk不但能夠回答簡單問題、提供商場商戶資訊，更可以處理貨品退換、檢視單據，以及處理泊車優惠、憑單據儲積分等常見的顧客服務工作。

AI Kiosk聲畫俱備，除了在屏幕上有圖文顯示，更配備語音發聲。例如當有顧客想知道最就近洗手間的位置，已毋須像以往般要打字輸入問題或在屏幕上點來點去，只需開口發問，而且語言不限。若顧客以廣東話問：「最近嘅廁所喺邊度？」，AI Kiosk會辨識那是廣東話，並即時以廣東話語音回答，同時在畫面上顯示文字答案。它除了可辨識廣東話、普通話、英文、日文、韓文等香港常見語言外，如商場有需要亦可以增加更多語言，功能無限擴展。

而由於人工智能及ChatGPT有「學習」的功能，即意味着AI Kiosk的另一長處就是和真人一樣，工作愈久、累積數據愈多，就會愈有「經驗」，在回應顧客的提問時會更加得心應手。它可以理解顧客的意圖，生成相應的回答，同時亦可以提供個性化的建議和推薦。

另一方面，我們的AI Kiosk可以配合AI生成決策平台LIFE，利用AI、IoT、PNT及大數據，實時把各類資料融匯結合，進行快速分析，並向有關單位提供即時的對應方案。當AI Kiosk向LIFE提供有關顧客的數據，如顧客是否提着購物袋、某時段的顧客是親子群或年輕人較多、最近顧客最常問的問題等等，LIFE會自動整合所收集得的數據，對顧客的瀏覽行為、消費喜好和近期趨勢等作出分析，人工智能會按分析結果提供市場推廣策略的建議，甚至可以自動生成宣傳計劃內容。例如在某一時段，商場即時數據顯示場內顧客以親子家庭居多，LIFE可以作出分析及反應，即時在商場大屏幕播放較多兒童商品及店舖的宣傳內容，為商戶更有效提高生意機會。

由於AI Kiosk能夠肩負不少重複繁瑣的客服工作，可以大大減輕商場客戶服務員工的工作量，能騰出更多時間去貼心處理顧客的特別需要。而AI Kiosk配合LIFE亦可有效幫助市場推廣團隊，以最更新的動態數據分析顧客喜好及需求，隨時隨地作出宣傳推廣部署及變陣，同時間亦減輕了同事們統計人流數據或對客戶進行問卷調查等的工作量，能把更多時間投放在宣傳創意、實體活動、長遠規劃等。

商場只是AI Kiosk的其中一種應用場所，我們在開發時已經預想到可以將之應用在機場、酒店、醫院、大學、圖書館、展覽館、博物館、體育館及主題公園等。可以肯定的說，人工智能的應用很快就會圍繞在大家的身邊，在不同的範疇為我們的生活提供更多便利。

作者簡介： 陳智銓（Arthur），思路富邦集團（SagaDigits）創辦人 暨 思路富邦集團成員—隨賞科技有限公司（Compathnion）行政總裁 思路富邦專注於大數據、室內定位、導航、及智慧追蹤項目的技術方案，設計多種線上及線下的方法，以改進全球性企業的市場推廣、物流、保安、特管及用戶體驗等表現。團隊屢獲殊榮，以香港為發展基地，銳意開拓國內及其他海外國家市場。

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