6月份日本工廠產量環比升2.0% 汽車相關行業增長 6.1%

日本政府周一（31日）公佈的數據顯示，6月份日本工廠產量兩個月來首次出現增長，環比升2.0%，低於市場預測中值2.4%；5月份經修正後為下降2.2%。這凸顯出在強勁需求的推動下，製造商的信心不斷增強。

在全球經濟衰退風險持續存在的情況下，包括日本在內的許多國家正依靠國內消費來支撐經濟增長。

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NLI研究所執行研究員Taro Saito表示：「在國內需求（尤其是私人消費）恢復性增長的支持下，生產可能會繼續回升。然而，由於海外經濟放緩導致出口增長持續低迷，復甦步伐可能會放緩。」

據日本央行7月3日發布的 「tankan」（短期經濟觀察調查） 顯示，由於原材料成本達到頂峰，以及COVID19抑制政策的結束刺激了消費，第二季度大型製造商的情緒有所改善，這與上述數據相吻合。

盡管如此，在路透社7月19日公佈的 「tankan」調查中，對海外經濟疲軟的擔憂使製造商們更加謹慎。

在日本企業中佔很大比重的汽車相關行業的生產增長了 6.1%。經濟產業省（METI）的一位官員在一次媒體吹風會上說，國內外銷售都很強勁，又稱卡車和零部件（包括齒輪系統）的產量也為增長做出了貢獻。

豐田（7203）、本田（7267）和日產（7201）報告稱，由於半導體供應減少，1-6月全球產量增加。

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經濟產業省官員表示，由於智能手機使用的電容器出貨量增加，電子元件和設備產量增長了 6.8%，其評估稱 ：「生產正在緩慢回升」。數據還顯示，接受經濟產業省調查的製造商預計，7月份產出將下降0.2%，8月份將增長1.1%。

經濟產業省官員說：「我們將在未來幾個月繼續監測零部件和材料短缺的影響以及價格上漲的影響。

數據顯示，6 月份零售額同比增長 5.9%，符合經濟學家的預測。與上月相比，零售額萎縮了 0.4%，而 5 月份則增長了 1.4%。

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責任編輯：張瑋婷