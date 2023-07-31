【AI競賽】Google發布最新AI機械人模型　可理解文字+視覺　執行效率提升到62%

人工智能（AI）競賽持續升溫，作為科技巨頭的Google自然積極佈局，努力開新產品和工具。Google近日宣布，推出全新針對機械人打造的人工智能模型「Robotic Transformer 2 （RT-2）」，新AI模型主要運用網上數據訓練機械人，其執行效率比上一代模型提高為62%。

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Google表示，RT-2主要以來自網路的文字與圖像（visual-language model，VLM） 數據進行訓練，再結合上一代Robotic Transformer 1（RT-1）機械人的訓練資料，透過理解文字及視覺，讓機械人可更容易執行人類所要求的任務。

Google DeepMind科學家Vincent Vanhoucke表示，過去的機械人都是透過一個口號一個動作，想像人類想執行一件事時，就會拆解每一個動作並指使身體移動。但RT-2可理解複雜的推理，還能直接輸出動作。只要輸入少量的訓練資料，就能轉成直接的機械人行動。

舉例指，過往如要訓練機械人自動將喝完的可樂罐掉到垃圾桶，就必須先讓機械人知道什麼是可樂罐，並需要判斷可樂是喝完了。同時還需要訓練機械人夾取可樂罐並放到垃圾桶。但被輸入大量網路資料的RT-2，已經能夠分清楚何謂垃圾，而且就算未經特別訓練，也能夠懂得該把垃圾丟掉。Vanhoucke補充，目前RT-2可以辨識香蕉皮與吃光的零食袋是垃圾。

▲ Google新一代機械人模型RT-2透過大量來自網路的文字與影像來學習真實世界，再輔以機器人訓練資料，能在機械人未曾見過的背景、物件如番茄醬等三種醬料瓶或環境的狀態下，執行效率到達62%。（Google資料圖片）

Google表示，在有訓練的情況下，RT-2成功率約90%；而在未曾見過的背景、物件或環境的狀態下，RT-2的執行效率到達62%，相比起上一代模型的32%，大幅上升。

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責任編輯：曾曉汶

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