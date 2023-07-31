  • 32°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI競賽】Google發布最新AI機械人模型　可理解文字+視覺　執行效率提升到62%

科技 16:26 2023/07/31

分享：

分享：

人工智能（AI）競賽持續升溫，作為科技巨頭的Google自然積極佈局，努力開新產品和工具。Google近日宣布，推出全新針對機械人打造的人工智能模型「Robotic Transformer 2 （RT-2）」，新AI模型主要運用網上數據訓練機械人，其執行效率比上一代模型提高為62%。

【AI爭議】Google英國副總裁都信唔過　建議重複核實Bard AI生成內容

【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）

Google表示，RT-2主要以來自網路的文字與圖像（visual-language model，VLM） 數據進行訓練，再結合上一代Robotic Transformer 1（RT-1）機械人的訓練資料，透過理解文字及視覺，讓機械人可更容易執行人類所要求的任務。

Google DeepMind科學家Vincent Vanhoucke表示，過去的機械人都是透過一個口號一個動作，想像人類想執行一件事時，就會拆解每一個動作並指使身體移動。但RT-2可理解複雜的推理，還能直接輸出動作。只要輸入少量的訓練資料，就能轉成直接的機械人行動。

舉例指，過往如要訓練機械人自動將喝完的可樂罐掉到垃圾桶，就必須先讓機械人知道什麼是可樂罐，並需要判斷可樂是喝完了。同時還需要訓練機械人夾取可樂罐並放到垃圾桶。但被輸入大量網路資料的RT-2，已經能夠分清楚何謂垃圾，而且就算未經特別訓練，也能夠懂得該把垃圾丟掉。Vanhoucke補充，目前RT-2可以辨識香蕉皮與吃光的零食袋是垃圾。

Google新一代機械人模型RT-2透過大量來自網路的文字與影像來學習真實世界，再輔以機器人訓練資料，能在機械人未曾見過的背景、物件如番茄醬等三種醬料瓶或環境的狀態下，執行效率到達62%。（Google資料圖片）

Google表示，在有訓練的情況下，RT-2成功率約90%；而在未曾見過的背景、物件或環境的狀態下，RT-2的執行效率到達62%，相比起上一代模型的32%，大幅上升。

【AI應用】日本政府反傳統？　擬引入ChatGPT進行文書處理及統計數據

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI醫學】美研究所夥AWS開發人腦地圖　協助治療神經性疾病
2023/07/25
【AI醫學】美研究所夥AWS開發人腦地圖　協助治療神經性疾病
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險
2023/07/21
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險
【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮
2023/07/20
【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮
【AI競爭】美團擬拓展AI業務　入股清華系公司「智譜AI」
2023/07/21
【AI競爭】美團擬拓展AI業務　入股清華系公司「智譜AI」

你可能感興趣

【AI醫學】美研究所夥AWS開發人腦地圖　協助治療神經性疾病
17:17 2023/07/25
【AI醫學】美研究所夥AWS開發人腦地圖　協助治療神經性疾病
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險
18:12 2023/07/21
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險
【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮
19:50 2023/07/20
【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮
人工智能 移動裝置 Google 機械人

下一篇文章

【Twitter改名爭議】Twitter改名「X」　再遭Microsoft Edge判為風險服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【太空版Netflix？】NASA推出自家串流平台　主打無廣告+免費睇
【太空版Netflix？】NASA推出自家串流平台　主打無廣告+免費睇
【元宇宙】Meta成立遊戲工作室　挽救元宇宙事業？
【元宇宙】Meta成立遊戲工作室　挽救元宇宙事業？
【Twitter改名爭議】Twitter改名「X」　再遭Microsoft Edge判為風險服務
【Twitter改名爭議】Twitter改名「X」　再遭Microsoft Edge判為風險服務
【AI應用】生成式AI助電動方程式賽車　打破世界室內賽車速度紀錄
【AI應用】生成式AI助電動方程式賽車　打破世界室內賽車速度紀錄
【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）
【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）
【AI爭議】Google英國副總裁都信唔過　建議重複核實Bard AI生成內容
【AI爭議】Google英國副總裁都信唔過　建議重複核實Bard AI生成內容
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款