啟德THE HENLEY呎租71元破頂　204呎單位月租1.48萬　租金回報3厘

啟德THE HENLEY日前再錄租賃成交，呎租高見71元，創屋苑新高。中原地產施蒂文說，THE HENLEY低座B座低層G室，實用面積208平方呎，開放式間隔，座向東北方，新近以14,800元租出，實用呎租達71元，創屋苑新高。

據了解，上址業主於2021年6月以約601萬元一手購入單位，以月租14,800元計，現可享近3厘租金回報。

施蒂文說，啟德新區7月錄約203宗租賃成交，比上月149宗，躍升36%。其中THE HENLEY本月錄約12宗租賃成交，平均實用呎租約54元。

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