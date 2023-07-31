▲ 【Twitter改名】Twitter總部樓頂「X」太耀眼惹爭議 馬斯克：不會撤出三藩市

馬斯克（Elon Musk）上周將社交平台Twitter更名為「X」，其位於三藩市的總部大樓，亦已拆走原本的「藍色鳥」標誌，改在頂樓豎起巨型「X」標誌。不過附近居民在社媒投訴「X」標誌的光度過強，認為已影響生活，有官員更直言有關安裝工作可能違反建築物規例。

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk （@elonmusk） July 29， 2023

外電引述居民指，「X」標誌在夜裏亮燈是沒有考慮他人的做法，批評強光非常擾民，而當地的建築勘驗廳更指，「X」標誌有可能違反許可規定，公司更拒絕該勘驗廳職員進入大樓勘驗標誌。

此外，馬斯克周日（30日）發文重申，總部會繼續留在三藩市，「這座城市（三藩市）正陷入厄運螺旋之中，一家又一家公司離開。因此他們預計 X 也會。我們不會」。

Many have offered rich incentives for X （fka Twitter） to move its HQ out of San Francisco.



Moreover， the city is in a doom spiral with one company after another left or leaving.



Therefore， they expect X will move too.



We will not.



You only know who your real friends are when… — Elon Musk （@elonmusk） July 29， 2023

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編輯：伍鍵文