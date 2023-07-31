  • 32°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter改名】Twitter總部樓頂「X」太耀眼惹爭議　馬斯克：不會撤出三藩市

股市 15:28 2023/07/31

分享：

分享：

【Twitter改名】Twitter總部樓頂「X」太耀眼惹爭議　馬斯克：不會撤出三藩市

馬斯克（Elon Musk）上周將社交平台Twitter更名為「X」，其位於三藩市的總部大樓，亦已拆走原本的「藍色鳥」標誌，改在頂樓豎起巨型「X」標誌。不過附近居民在社媒投訴「X」標誌的光度過強，認為已影響生活，有官員更直言有關安裝工作可能違反建築物規例。

外電引述居民指，「X」標誌在夜裏亮燈是沒有考慮他人的做法，批評強光非常擾民，而當地的建築勘驗廳更指，「X」標誌有可能違反許可規定，公司更拒絕該勘驗廳職員進入大樓勘驗標誌。

此外，馬斯克周日（30日）發文重申，總部會繼續留在三藩市，「這座城市（三藩市）正陷入厄運螺旋之中，一家又一家公司離開。因此他們預計 X 也會。我們不會」。

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略

相關文章：

【Twitter】馬斯克將Twitter易名為「X」於印尼受重挫　印尼政府：X.com域名因曾發布色情及賭博等內容已被封

【Twitter】Twitter棄「藍鳥」商標改用「X」　馬斯克預告數月內增金融功能（第二版）

更多美股新聞

編輯：伍鍵文 

社交平台 Twitter 馬斯克 三藩市
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房業績】世茂復牌大跌65%　兩年虧損486億人幣

下一篇文章

【業績│本港地產股】恒隆地產升2%　半年基本純利微升0.4%、息0.18元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元
【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元
【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓
【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓
【港股市況】海底撈飆12%　恒指全日升162點、重上兩萬關　碧桂園孖寶倒插逾6%　恒大汽車彈近60%（不斷更新）
【港股市況】海底撈飆12%　恒指全日升162點、重上兩萬關　碧桂園孖寶倒插逾6%　恒大汽車彈近60%（不斷更新）
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【神秘富豪】盧啟賢遭狙擊後、前藝人張玉珊大方認愛抱不平　《福布斯》股東同解話：英公關公司處理太差
【神秘富豪】盧啟賢遭狙擊後、前藝人張玉珊大方認愛抱不平　《福布斯》股東同解話：英公關公司處理太差
【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率
【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款