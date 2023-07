【Twitter改名】Twitter總部樓頂「X」太耀眼惹爭議　馬斯克：不會撤出三藩市

馬斯克(Elon Musk)上周將社交平台Twitter更名為「X」,其位於三藩市的總部大樓,亦已拆走原本的「藍色鳥」標誌,改在頂樓豎起巨型「X」標誌。不過附近居民在社媒投訴「X」標誌的光度過強,認為已影響生活,有官員更直言有關安裝工作可能違反建築物規例。

外電引述居民指,「X」標誌在夜裏亮燈是沒有考慮他人的做法,批評強光非常擾民,而當地的建築勘驗廳更指,「X」標誌有可能違反許可規定,公司更拒絕該勘驗廳職員進入大樓勘驗標誌。

此外,馬斯克周日(30日)發文重申,總部會繼續留在三藩市,「這座城市(三藩市)正陷入厄運螺旋之中,一家又一家公司離開。因此他們預計 X 也會。我們不會」。

Many have offered rich incentives for X (fka Twitter) to move its HQ out of San Francisco.



Moreover, the city is in a doom spiral with one company after another left or leaving.



Therefore, they expect X will move too.



We will not.



You only know who your real friends are when…