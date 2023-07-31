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英國一年破獲不足6%罪案 政府稱社會目前更安全

環球社會熱點 15:15 2023/07/31

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英國內政部公布截至今年4月的一年數據，顯示英格蘭和威爾士地區破獲不足6%罪案。當局指社會較保守黨13年前初上台時更安全，但在野工黨形容破案率數字慘不忍睹，批評保守黨政府維護法治不力。

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內政部數據指，英格蘭及威爾士有5.7%的罪案破獲，及涉案疑犯被檢控或收到法庭傳票。

性罪案檢控率為3.6%，強姦案檢控率為2.1%，但搶劫案檢控率僅得6.5%。

工黨影子內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）批評，保守黨維護法治的表現糟糕，引述數據指超過9成罪案尚未偵破，尤其強姦和搶劫等嚴重罪案的檢控率極低，以致於發生全國性醜聞。

她承諾一旦工黨於大選獲勝，就會進一步解決犯罪問題，也會推動警隊增聘人手維持治安。

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內政部發言人表示，社區比起保守黨13年前上台時更安全，爆竊、搶劫和盜竊等社區罪案數字下降51%，嚴重暴力罪案下降46%。

發言人表示，政府在英格蘭和威爾士派遣的警察數量為有史以來最多，內政大臣希望警方通過做好基本工作來提高公眾信心，即抓獲更多罪犯並為受害者伸張正義。

負責警務的内政部次官菲爾普（Chris Philp）批評，工黨對待罪案和罪犯的態度軟弱。他更指在工黨執政的地區，犯罪率比保守黨控制的地區高出超過三分之一。

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責任編輯：鄭錦玲

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