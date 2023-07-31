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港鐵及馬來西亞捷運 簽署合作備忘錄

股樓投資 15:16 2023/07/31

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港鐵(00066)與馬來西亞捷運公司簽署合作備忘錄，建立商業合作夥伴關係，就馬來西亞一項毗鄰新建捷運線終點站的公共運輸導向發展（TOD）項目訂立合作框架，與馬來西亞捷運公司合作在當地創建一個結集鐵路、住宅及商業元素的新社區。至3時港鐵報35.9元跌0.8%。

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馬來西亞捷運公司現正興建「Johor Bahru - Singapore 捷運系統」的馬來西亞路段，當中包括終點站「Bukit Chagar 捷運站」及該國入境、海關及檢疫綜合大樓。馬來西亞捷運公司計劃於毗鄰上述新建車站及綜合大樓的土地進行TOD項目，從而為鐵路項目提供可持續的收益及帶動相關土地的周邊發展。是次與港鐵合作的範圍包括項目連接車站與綜合大樓的技術設計和施工計劃、項目周邊地區的長遠規劃、探討發展組合及規模、制定銷售及巿場策劃，以及制定財務、投資及夥伴合作模式等。雙方將成立工作小組就合作範圍洽談具體細節。

港鐵表示，今次簽署合作備忘錄標誌著兩間鐵路營運公司建立合作關係，在鐵路沿綫土地發展TOD項目上的重要範疇互相交換技術知識及經驗。期待藉著
以「鐵路加物業」模式建設社區，以及鐵路與物業無縫連接的經驗，與馬來西亞捷運公司合作為當地巿民開發鐵路沿線城巿。

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撰文 : 李尚毅

港鐵公司（00066） 港股

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