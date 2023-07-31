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居屋價買洪水橋私樓　玉桂園三房戶465萬沽　呎價6798元

股樓投資 15:01 2023/07/31

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最近不少業主擴闊議價空間，平價盤選擇增加，不乏用家趁機入市。中原地產陳家富說，洪水橋玉桂園8座低層D室，實用面積684平方呎，三房間隔，原叫價528萬元，終減價63萬元，以465萬元易手，實用呎價約6,798元。    

陳家富透露，買家為上車客，有感玉桂園呎價低水，與居屋相若，同時洪水橋坐落於北部都會區，將來發展潛力龐大，區內物業升值潛力亦看高一綫，所以決定跨區置業。 

資料顯示，原業主於1991年1月以78.59萬元一手購入單位，持貨32年，現帳面獲利386.41萬元離場，物業期內升值約5倍。  

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 玉桂園 洪水橋 中原地產 二手市場

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