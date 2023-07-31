  • 32°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter改名爭議】Twitter改名「X」　再遭Microsoft Edge判為風險服務

科技 15:30 2023/07/31

分享：

分享：

Elon Musk將「Twitter」品牌名稱更改為「X」後，出現無窮的爭議，不但被控訴品牌名稱重疊，網域名稱又被禁，禍不單行。近日外媒更發現，Twitter改為「X」後，觸發微軟（Microsoft）Edge反釣魚功能，安全判斷機制認為「X」存在詐騙風險。

【Twitter改革】Elon Musk預告　Twitter以後只有Dark Mode

【Twitter改名】曾被用作發布色情及賭博內容　「X.com」域名被印尼封鎖

據BleepingComputer報道指，X用戶@flobo09在其社交平台上指出，在Twitter更名X之後，其電腦的Edge瀏覽器頻頻彈出卸載通知，提醒他X應用程式或有詐騙成分。BleepingComputer認為，由於Twitter的標誌出現了變更，因此造成Microsoft Edge的安全判斷機制判斷X存在風險，呼籲用家要謹慎使用，以及避免瀏覽此頁面。

Microsoft後來證實，相關情況屬安全機制正常運作，預計很快進行修正。

【Twitter改名爭議】X-Japan團長公開發聲　質疑Twitter改名或涉侵犯商標

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter改名】美國有近900個「X」註用商標　Twitter更名或面臨知識產權挑戰
2023/07/25
【Twitter改名】美國有近900個「X」註用商標　Twitter更名或面臨知識產權挑戰
【經典再見】Twitter正式更名「X」　新Logo已啟用
2023/07/24
【經典再見】Twitter正式更名「X」　新Logo已啟用
【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者　美國KOL獲派18萬
2023/07/14
【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者　美國KOL獲派18萬
【Twitter殺手】Threads活躍用戶大幅下滑　使用時間減50%
2023/07/14
【Twitter殺手】Threads活躍用戶大幅下滑　使用時間減50%

你可能感興趣

【Twitter改名】美國有近900個「X」註用商標　Twitter更名或面臨知識產權挑戰
19:04 2023/07/25
【Twitter改名】美國有近900個「X」註用商標　Twitter更名或面臨知識產權挑戰
【經典再見】Twitter正式更名「X」　新Logo已啟用
18:16 2023/07/24
【經典再見】Twitter正式更名「X」　新Logo已啟用
【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者　美國KOL獲派18萬
17:51 2023/07/14
【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者　美國KOL獲派18萬
Twitter 手機Apps 5G 網購平台 移動裝置 科技產品 網絡熱話 網絡保安 人工智能 Microsoft

上一篇文章

【AI競賽】Google發布最新AI機械人模型　可理解文字+視覺　執行效率提升到62%

下一篇文章

【AI爭議】Google英國副總裁都信唔過　建議重複核實Bard AI生成內容
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【太空版Netflix？】NASA推出自家串流平台　主打無廣告+免費睇
【太空版Netflix？】NASA推出自家串流平台　主打無廣告+免費睇
【元宇宙】Meta成立遊戲工作室　挽救元宇宙事業？
【元宇宙】Meta成立遊戲工作室　挽救元宇宙事業？
【Twitter改名爭議】Twitter改名「X」　再遭Microsoft Edge判為風險服務
【Twitter改名爭議】Twitter改名「X」　再遭Microsoft Edge判為風險服務
【AI應用】生成式AI助電動方程式賽車　打破世界室內賽車速度紀錄
【AI應用】生成式AI助電動方程式賽車　打破世界室內賽車速度紀錄
【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）
【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）
【AI爭議】Google英國副總裁都信唔過　建議重複核實Bard AI生成內容
【AI爭議】Google英國副總裁都信唔過　建議重複核實Bard AI生成內容
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款