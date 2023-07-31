【Twitter改名爭議】Twitter改名「X」　再遭Microsoft Edge判為風險服務

Elon Musk將「Twitter」品牌名稱更改為「X」後，出現無窮的爭議，不但被控訴品牌名稱重疊，網域名稱又被禁，禍不單行。近日外媒更發現，Twitter改為「X」後，觸發微軟（Microsoft）Edge反釣魚功能，安全判斷機制認為「X」存在詐騙風險。

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據BleepingComputer報道指，X用戶@flobo09在其社交平台上指出，在Twitter更名X之後，其電腦的Edge瀏覽器頻頻彈出卸載通知，提醒他X應用程式或有詐騙成分。BleepingComputer認為，由於Twitter的標誌出現了變更，因此造成Microsoft Edge的安全判斷機制判斷X存在風險，呼籲用家要謹慎使用，以及避免瀏覽此頁面。

Microsoft後來證實，相關情況屬安全機制正常運作，預計很快進行修正。

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責任編輯：曾曉汶

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