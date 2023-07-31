【盈警股】碧桂園發盈警 料上半年盈轉虧 股價由升轉跌逾3%

碧桂園（02007）發盈警，料上半年錄得未經審核淨虧損，去年同期則錄淨利潤約19.1億元人民幣和股東應佔核心淨利潤約49.1億元人民幣，主要是由於房地產行業銷售下行的影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

碧桂園今日（31日）股價早市曾跟隨大市升9.5%至最高1.85元，可是其後受盈警消息拖累，逆市由升轉跌，最低曾跌4.7%至1.61元，截至中午3時，報1.63一元，跌3.6%，成交額11.4億元。

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集團董事會認為，面對當下宏觀經濟和房地產市場的不可預測性，碧桂園在堅決履行保交付、保民生職責的前提下，為了確保現金流安全，將積極考慮採取各種對策，包括但不限於壓降各項經營支出、加快回款安排、積極拓展融資渠道、管理及優化債務償還安排等，同時積極尋求政府及各方監管機構的指導和支持。

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記者：李兆明