  • 32°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI爭議】Google英國副總裁都信唔過　建議重複核實Bard AI生成內容

科技 14:04 2023/07/31

分享：

分享：

生成式人工智能（Generative AI）技術為人類生活帶來許多便利性，但與此同時，AI為求產生的結果有連貫性及通順，可能會編造虛假或誤導性訊息。 Google英國副總裁早前接受BBC訪問也表示，不能盡信生成式AI所生成的內容，就連Google聊天機械人Bard AI所生成的內容，同樣需要多次重複核實。

【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）

【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元

據BBC報道，Google英國副總裁Debbie Weinstein日前表示，Google Bard目前仍是一個「實驗」，主要是用作創建新想法和解決問題，Google並未打算要讓Bard用作尋找特定信息或資訊的渠道。

Weinstein強調，在Google Bard生成內容後，應要多次作出複查。同時也呼籲用戶在生成內容後，按下「讚」和「踩」的按鈕提供回饋，來改善聊天機械人。Weinstein又表示，生成式AI在正確處理事情方面仍存在很大的問題，「它會產生幻覺，這意味著聊天機械人在生成內容時，仍會給出完全錯誤的信息。」

【ChatGPT】Android版ChatGPT正式登場　香港又冇份？

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元
2023/07/27
【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元
【AI爭議】準確率太低　OpenAI關閉辨識AI文字內容工具
2023/07/26
【AI爭議】準確率太低　OpenAI關閉辨識AI文字內容工具
【AI競爭】美團擬拓展AI業務　入股清華系公司「智譜AI」
2023/07/21
【AI競爭】美團擬拓展AI業務　入股清華系公司「智譜AI」
【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮
2023/07/20
【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮

你可能感興趣

【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元
14:38 2023/07/27
【AI爭議】ChatGPT洩露用戶資料　OpenAI被韓國私隱監管機構罰360萬韓元
【AI爭議】準確率太低　OpenAI關閉辨識AI文字內容工具
14:08 2023/07/26
【AI爭議】準確率太低　OpenAI關閉辨識AI文字內容工具
【AI競爭】美團擬拓展AI業務　入股清華系公司「智譜AI」
08:27 2023/07/21
【AI競爭】美團擬拓展AI業務　入股清華系公司「智譜AI」
人工智能 手機Apps 移動裝置 科技產品 網絡保安 社交平台 Google

下一篇文章

【AI應用】生成式AI助電動方程式賽車　打破世界室內賽車速度紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp即時視像訊息功能登場　最多可錄60秒
【WhatsApp新功能】WhatsApp即時視像訊息功能登場　最多可錄60秒
【元宇宙】Meta成立遊戲工作室　挽救元宇宙事業？
【元宇宙】Meta成立遊戲工作室　挽救元宇宙事業？
【太空版Netflix？】NASA推出自家串流平台　主打無廣告+免費睇
【太空版Netflix？】NASA推出自家串流平台　主打無廣告+免費睇
【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）
【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）
【社交平台大戰】Threads氣勢衰退　逾半已登記用戶未再使用
【社交平台大戰】Threads氣勢衰退　逾半已登記用戶未再使用
【科技一周回顧】現場直擊Samsung Galaxy Unpacked　Twitter改名爭議不斷
【科技一周回顧】現場直擊Samsung Galaxy Unpacked　Twitter改名爭議不斷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款