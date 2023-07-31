【AI爭議】Google英國副總裁都信唔過　建議重複核實Bard AI生成內容

生成式人工智能（Generative AI）技術為人類生活帶來許多便利性，但與此同時，AI為求產生的結果有連貫性及通順，可能會編造虛假或誤導性訊息。 Google英國副總裁早前接受BBC訪問也表示，不能盡信生成式AI所生成的內容，就連Google聊天機械人Bard AI所生成的內容，同樣需要多次重複核實。

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據BBC報道，Google英國副總裁Debbie Weinstein日前表示，Google Bard目前仍是一個「實驗」，主要是用作創建新想法和解決問題，Google並未打算要讓Bard用作尋找特定信息或資訊的渠道。

Weinstein強調，在Google Bard生成內容後，應要多次作出複查。同時也呼籲用戶在生成內容後，按下「讚」和「踩」的按鈕提供回饋，來改善聊天機械人。Weinstein又表示，生成式AI在正確處理事情方面仍存在很大的問題，「它會產生幻覺，這意味著聊天機械人在生成內容時，仍會給出完全錯誤的信息。」

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責任編輯：曾曉汶

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