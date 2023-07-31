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【加密貨幣】Coinbase行政總裁：SEC提控前要求下架比特幣以外所有加密幣　要求如同「加密末日」

股市 13:44 2023/07/31

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【加密貨幣】Coinbase行政總裁：SEC提控前要求下架比特幣以外所有加密幣　要求如同「加密末日」

美國加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）行政總裁Brian Armstrong接受外電訪問時稱，美國證交會SEC在起訴Coinbase前，要求公司停止除比特幣（Bitcoin）以外的所有加密貨幣交易。Armstrong形容，有關決定如同終結美國加密貨幣行業。

SEC今年6月將13款Coinbase平台買賣的加密貨幣定性為證券，Coinbase未有在SEC申請經紀牌照就提供買賣服務，違反美國《證券法》。Coinbase其後反駁有關資產交易並非投資合約，不受SEC監管。

Armstrong在訪問中表示，SEC官員向公司稱：「我們相信除比特幣之外的所有資產都屬於證券」，即使他表明不同意SEC的演繹方式，SEC亦要求公司下架比特幣以外的所有加密貨幣。他續指，SEC強硬立場如同扼殺美國加密行業發展，「公司的選擇亦變得簡單，就是走上法庭，由法庭定奪」。

SEC回應報道時則指，其執法部門並沒有正式要求公司將加密資產除牌，而在調查過程中，執法人員可以就哪些行為可能觸犯證券法而發表自己的看法。

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編輯：麥德銘

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