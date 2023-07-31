‵【世茂復牌】世茂復牌大跌逾6成 摩通最新目標價降至0.94元

停牌逾年的內房股世茂集團（00813）今日（31日）復牌，開市報2元，較停牌前4.42元跌54.8%，初段一度衝高至2.11元的全日高位。股價其後輾轉向下，最低曾跌67.4%至1.44元。截至中午2時，股價報1.49元，跌66.3%，成交額5.3億元。

摩根大通發表報告，指世茂連續兩年錄得巨額淨虧損，料對2023至2024年的賬面價值造成負面影響，因此大削其目標價，由3.3元降至0.94元，評級為「減持」。

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世茂公布已履行復牌指引，主要包括刊發所有尚未刊發之業績，及處理任何審核修；就前任核數師提出的事項進行獨立調查、公布調查結果並採取適當的補救措施；進行獨立內部監控審閱並證明公司已設立充分的內部監控及程序以履行上市規則項下的責任。

世茂2021年及2022年業績，分別錄得270.9億及214.9億元人民幣，兩年合共累計虧損485.8億元人民幣。同時，集團借貸總額達2,740.07億元人民幣，淨負債率約302.2%。

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記者：李兆明