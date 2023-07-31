英國銀行每日關閉過千賬戶 獨立黨前黨魁促設委員會調查

英國獨立黨前黨魁法拉奇（Nigel Farage）早前投訴，他疑因政見遭私人銀行Coutts關閉銀行賬戶。風波持續發酵，有數據顯示英國銀行平均每日關閉過千個銀行賬戶，法拉奇呼籲成立委員會調查事件。

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英媒向金融行為監管局（FCA）申請取得數據，發現僅於2016至2017年，英國銀行已關閉超過4.5萬個賬戶。

銀行業其後關閉的賬戶數字逐年增加，於2021至2022年更超過34.3萬個，相當於每個工作日關閉超過1,000個賬戶。

雖然銀行有時會透露，是出於對洗黑錢和欺詐等金融犯罪的憂慮而關閉賬戶，但客戶通常都不會得知銀行關閉賬戶的具體原因。

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能源安全及碳中和大臣夏博思（Grant Shapps）周末也透露，他與家人也可能因其政治身份而受銀行區別對待，指有銀行要求他提供18年的糧單才可開戶。

另外，法拉奇宣布推出一個網站支援遭銀行關閉賬戶的民眾，至今已有數百人求助。法拉奇表示，他希望英國能成立一個皇家委員會調查事件。

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責任編輯：鄭錦玲