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【大行報告│293】星展：高端休閒旅遊需求強料國泰航空收益率維持高位　調升目標價22%

股市 13:29 2023/07/31

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【大行報告│293】星展：高端休閒旅遊需求強料國泰航空收益率維持高位　調升目標價22%

國泰航空 （00293） 將於8月9日公布業績，星展報告指，國泰航空在全球擁有廣大網絡，而且在香港有戰略中心地位，讓國泰航空可有效捕捉龐大的客戶基礎，而且集團的優質服務及受歡迎的會員計劃，有助其在商務旅行市場建立影響力並留住客戶。

現時國際航空市場運力供應偏緊，但高端休閒旅遊需求強勁，料將在一段時間內支持客運收益率及載客率處於高水平，因此星展調升國泰航空2023/2024年核心利潤52%至77%，因供求關係有利，而且高端旅客增加令載客率及收益率提高，預期國泰航空會於短期內繼續有驚喜。

留意國泰航空兩大估值重估的催化劑

星展指，考慮到國泰航空估值與區內同業相若，而且較疫情前五年平均值低0.5個標準差（SD），加上盈利前景理想，國泰航空現時估值5.5倍屬吸引，而未來12個月贖回優先股，2024年有助恢復派息，將成其估值重估的催化劑。

星展維持國泰航空「買入」評級，調升目標價22%至12元，相當於企業價值倍數6.3倍，與疫情前五年平均估值相若，新目標價亦反映對2023及2024年正面盈利預測。

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編輯：陳韻妍

港股 投資推介 個股分析 星展銀行 派息 目標價 國泰航空（00293） 贖回 國泰航空 大行報告
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