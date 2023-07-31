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【互聯網券商】富途尖沙嘴首間實體門市開幕　料年內再開設兩分店

Hot Talk 13:35 2023/07/31

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【互聯網券商】富途尖沙嘴首間實體門市開幕　料年內再開設兩分店

富途（美：FUTU）宣布，位於尖沙嘴彌敦道的「富途體驗店」正式開幕，為集團旗下首間實體門市，佔地4,437平方呎。富途表示，冀建立用戶常設面對面溝通渠道，打造實體互動平台交流空間及學習平台，亦希望加強推廣投資者教育，令用戶體現集團「科技券商」的特色。

富途證券國際（香港）市場部總監盧偉傑透露，受到疫情影響，該店籌備近一年，料年內計劃再開設2間分店，傾向客流量較高的地區，冀最終遍佈港九新界。

富途控股首席財務官陳宇稱，集團旗下的國際版富途牛牛（moomoo）亦有進軍其他市場，包括澳洲、美國、新加坡、日本及馬來西亞等地，倘各地業務運作順暢，會考慮複製線下「體驗店」模式至其他市場，但目前未有計劃發展境內市場。

今年增聘最多兩成人手

內地經濟復甦慢熱，不少中資券商相繼削減人手，但富途卻逆市擴充人手，陳宇表示，集團今年整體將增聘人手約10%至20%，主要集中於產品研發及市場推廣方面。

中央政治局提出要活躍資本市場，他指近期陸續有不少利好金融市場發展的政策出台，市況料逐漸好轉，對香港資本市場長期有信心。

此外，富途市場部總監余啟輝表示，本地市場一直存理財方面的需求，旗下「富途大象財富基金」財富管理規模已超過400億港元，又稱未來會發展多元化基金業務。

即睇「富途體驗店」開幕情況：

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記者：伍鍵文

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