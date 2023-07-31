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【美股盤前】美長債息4厘水平徘徊　道指期貨升29點（不斷更新）

股市 18:37 2023/07/31

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美股期貨在高位整固，道指期貨升29點，美債息反覆於4厘左右水平徘徊，納指期貨微跌。美匯指數處101.45水平，惟日圓走低，見142.4水平，兌港元見「5.4算」。

新加坡銀行指，金融市場正在反彈，因市場憧憬上周美聯儲和歐洲央行已是最後一次加息，而日本央行儘管讓收益率上升，但仍將保持鴿派立場。

該行指出，投資者認為，在美國第二季度 GDP 超預期及通脹數據回軟後，儲局在通脹回到 2% 目標的過程中，可能會實現軟著陸，而不是陷入衰退。

新加坡銀行同意日本央行將保持鴿派立場，但對美國和歐洲前景更加謹慎。首先，聯儲局可能需要引發經濟衰退，才可將通脹降至 2%，因此不太可能在 2024 年第二季度之前開始減降息。其次，儘管經濟增長疲軟，歐洲央行和英國央行今年仍將進一步加息。

本周美股焦點轉為大型科技股業績及就業數據，包括蘋果（美︰AAPL）和亞馬遜（美︰AMZN）等業績。另外，本周五（8月4日）美國將公布7月非農就業人口數據。

港股市況不斷更新：【下一頁

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重點新聞：

【外圍一周前瞻】蘋果及亞馬遜業績將揭盅　聚焦周五美非農就業人口報告（附數據表）

即市走勢：

【18：31】道指期貨升29點，納指期貨跌0.03%，標指期貨升2點。

【18：12】【金融科技】XTransfer在港推全球收付款解決方案、本地客逾百個　待國際化成熟時或考慮IPO

【17：02】【港元定存】 港元定存1個月最高10厘最後召集 符1條件閃賺4100元

【16：34】【Tesla減價】Tesla香港Model 3、Model Y 8月4日起減價　一文看清最新入場價、最多減逾11%

【16：28】【澳元定存】澳元定存最高14.28厘 花旗料明天澳洲加息0.25厘

【16：03】【虛擬資產】「星之子」陳易希加密貨幣電子錢包TALK+申請VASP牌照　追逐Web3科技新熱潮

【15：28】【Twitter改名】Twitter總部樓頂「X」太耀眼惹爭議　馬斯克：不會撤出三藩市

【13：44】【加密貨幣】Coinbase行政總裁：SEC提控前要求下架比特幣以外所有加密幣　要求如同「加密末日」

【12：36】【馬雲動向】馬雲被揭成立「一米八」公司　高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？

【12：35】亞洲時段，道指期貨跌60點，報35530點；納指期貨跌0.3%，報15802點；標指期貨跌0.2%，報4597點。

【12：27】【中國經濟】內地7月製造業PMI升至49.3　非製造業PMI回落至51.5遜預期　ING：服務業將與製造業同陷收縮（第二版）

【11：52】【港元拆息】1個月HIBOR未見頂　隔夜息近5.6厘創半年結後新高

【11：49】【大行報告│電動車】摩通：應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題　調升至「中性」、目標價升八成

【11：22】【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓

【07：30】【美股焦點】微軟年報罕有提GPU供應　指供應不足或影響AI業務

【07：30】【美股焦點】美銀：美國實際利率仍然偏低　不足令美股AI泡沫爆破

【07：30】道指升176點，報35459點；標指升44點，報4582點；納指升266點或1.9%，報14316點。

即睇上周美股收市：

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開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略

編輯：姚卓然

 

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