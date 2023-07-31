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【美股期貨】關注大型科技股業績　道指期貨跌60點（不斷更新）

股市 12:43 2023/07/31

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本周美股焦點轉為大型科技股業績及就業數據，包括蘋果（美︰AAPL）和亞馬遜（美︰AMZN）等業績。另外，本周五（8月4日）美國將公布7月非農就業人口數據。美股期貨在高位整固，亞洲時段，道指期貨跌60點，報35530點。美匯指數處101.8水平，惟日圓走低，見141.8水平，兌港元見「5.5算」。

港股市況不斷更新：【下一頁

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重點新聞：

【外圍一周前瞻】蘋果及亞馬遜業績將揭盅　聚焦周五美非農就業人口報告（附數據表）

即市走勢：

【12：35】亞洲時段，道指期貨跌60點，報35530點；納指期貨跌0.3%，報15802點；標指期貨跌0.2%，報4597點。

【11：22】【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓

【07：30】【美股焦點】微軟年報罕有提GPU供應　指供應不足或影響AI業務

【07：30】【美股焦點】美銀：美國實際利率仍然偏低　不足令美股AI泡沫爆破

【07：30】道指升176點，報35459點；標指升44點，報4582點；納指升266點或1.9%，報14316點。

即睇上周美股收市：

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開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略

編輯：姚卓然

 

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