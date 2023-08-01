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【美股收市】道指反覆升100點 納指穩 中概股指數升0.7%

股市 04:34 2023/08/01

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美企第二季業績勝預期，市場觀望周五公布的就業數據，日圓回軟，刺激環球股市反覆向上 ; 美滙指數升幅擴至0.27%，報101.9。

截至今晨4時（即收市），道指升100點，報35559點；標指升6點，報4589點；納指升29點或0.2%，報14346點。日圓兌對美元暫報142.25，跌0.78%；反映中國概念股表現的金龍指數回升0.67%。蘋果公司業績於周四收市後揭盅，股價升0.3%。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)表示，仍未決定9月儲局議息會議是否支持加息0.25厘，或暫停加息 ;  端視最新的通脹與就業數據而定。他認為，被聯儲局視為通脹指標的個人消費開支(PCE)物價指數，6月按年升幅降至4.1%是極佳的訊號 ; 相信房屋成本將持續下滑，牽動服務通脹回落。
花旗相信美經濟可能延遲至明年上半年才衰退，向上修訂標指年底預測水平15%，最新估計可見4600點，明年可望升至5000點，較原先估計水平高9%。
美股大淡友摩根士丹利策略員威爾遜(Michael Wilson)認為，最新數據反映美股仍處於政策市的後期階段，情況與2019年相似，今年餘下時間可能上漲。

日本央行議息後首個交易日，市場即對賭央行即將撤出超寬鬆政策，刺激日本10年期債息上升，日本央行隨即額外操作，買入3000億日圓5年至10年期國債。

簡單來說，若日本債息上升，將吸引資金流向日圓，刺激日圓上升，央行出手阻止債息上升，釋放維持寬鬆訊號，日圓即跌0.8%，雖然或有投資者反手造淡，但不能忽視長遠看升的趨勢，據DTCC數據，市場勁賭日圓期權，合約成交規模達150億美元。

日圓走勢繼續影響美滙指數及美債息的資金流向，美債息4厘以下稍回軟，美滙指數暫升0.1%, 報101.76。

新加坡銀行指，金融市場正在反彈，因市場憧憬上周美聯儲和歐洲央行已是最後一次加息，而日本央行儘管讓收益率上升，但仍將保持鴿派立場。該行指出，投資者認為，在美國第二季度 GDP 超預期及通脹數據回軟後，儲局在通脹回到 2% 目標的過程中，可能會實現軟著陸，而不是陷入衰退。

新加坡銀行同意日本央行將保持鴿派立場，但對美國和歐洲前景更加謹慎。首先，聯儲局可能需要引發經濟衰退，才可將通脹降至 2%，因此不太可能在 2024 年第二季度之前開始減降息。其次，儘管經濟增長疲軟，歐洲央行和英國央行今年仍將進一步加息。

港股市況不斷更新：【下一頁

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重點新聞：

【外圍一周前瞻】蘋果及亞馬遜業績將揭盅　聚焦周五美非農就業人口報告（附數據表）

即市走勢：

【01：27】加密貨幣交易所Coinbase稱，平台系統目前出現問題。

【00：48】 X公司（前身為推特）於7月20日致函英國非營利研究組織「反數字仇恨中心（CCDH）」，威脅將起訴對方。X公司聲稱：CCDH關於Twitter的斷言是煽動性、無恥、虛假或具有誤導性的，並暗示其通過抹黑推特公司及其所有者，來達到將廣告商趕出該平台這一目的。

【00：02】惠譽將西太平洋合眾銀行（PacWest）列入負面觀察清單，在PacWest傳出被收購消息之後對其持續關注。

【00：01】OpenAI表示，ChatGPT安卓版應用現在在所有支持ChatGPT的國家和地區都可用。

【23：54】美國私募公司L Catterton據稱考慮最快9月份美國IPO，尋求通過美國首次公開發行股票獲得超過80億美元估值。

【23：45】戴爾科技宣布，與英偉達合作推出新的生成式人工智能解決方案，這些工具將幫助企業建立生成式人工智能模型，是戴爾5月份推出的「螺旋項目」（Project Helix）的擴展。

【23：37】歐股收市個別發展，德國DAX30指數跌0.1%，英國富時100指數升0.1%，法國CAC40指數升0.3%，泛歐STOXX 600指數升0.1%。

【23：20】日圓期權合約成交規模增至150億美元

【23：01】美國證交會起訴Pulsechain創始人理查德·哈特(Richard Heart)出售未註冊的證券

【22：30】日本央行議息後首個交易日，市場即對賭央行即將撤出超寬鬆政策，刺激日本10年期債息上升，日本央行隨即額外操作，買入3000億日圓5年至10年期國債。

簡單來說，若日本債息上升，將吸引資金流向日圓，刺激日圓上升，央行出手阻止債息上升，釋放維持寬鬆訊號，日圓即跌0.8%，雖然或有投資者反手造淡，但不能忽視長遠看升的趨勢，據DTCC數據，市場勁賭日圓期權，合約成交規模達百億美元。

日圓走勢繼續影響美滙指數及美債息的資金流向，美債息4厘以下稍回軟，美匯指數處101.56水平。

【21：30】道指跌15點，報35444點，納指升0.2%，報14343點，標指升19點，報14335點。

【18：31】道指期貨升29點，納指期貨跌0.03%，標指期貨升2點。

【18：12】【金融科技】XTransfer在港推全球收付款解決方案、本地客逾百個　待國際化成熟時或考慮IPO

【17：02】【港元定存】 港元定存1個月最高10厘最後召集 符1條件閃賺4100元

【16：34】【Tesla減價】Tesla香港Model 3、Model Y 8月4日起減價　一文看清最新入場價、最多減逾11%

【16：28】【澳元定存】澳元定存最高14.28厘 花旗料明天澳洲加息0.25厘

【16：03】【虛擬資產】「星之子」陳易希加密貨幣電子錢包TALK+申請VASP牌照　追逐Web3科技新熱潮

【15：28】【Twitter改名】Twitter總部樓頂「X」太耀眼惹爭議　馬斯克：不會撤出三藩市

【13：44】【加密貨幣】Coinbase行政總裁：SEC提控前要求下架比特幣以外所有加密幣　要求如同「加密末日」

【12：36】【馬雲動向】馬雲被揭成立「一米八」公司　高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？

【12：35】亞洲時段，道指期貨跌60點，報35530點；納指期貨跌0.3%，報15802點；標指期貨跌0.2%，報4597點。

【12：27】【中國經濟】內地7月製造業PMI升至49.3　非製造業PMI回落至51.5遜預期　ING：服務業將與製造業同陷收縮（第二版）

【11：52】【港元拆息】1個月HIBOR未見頂　隔夜息近5.6厘創半年結後新高

【11：49】【大行報告│電動車】摩通：應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題　調升至「中性」、目標價升八成

【11：22】【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓

【07：30】【美股焦點】微軟年報罕有提GPU供應　指供應不足或影響AI業務

【07：30】【美股焦點】美銀：美國實際利率仍然偏低　不足令美股AI泡沫爆破

【07：30】道指升176點，報35459點；標指升44點，報4582點；納指升266點或1.9%，報14316點。

即睇上周美股收市：

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編輯：姚卓然

 

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