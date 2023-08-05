【美股收市】加息預期稍升溫 道指收市轉跌150點 納指跌逾0.3% 美長債息回落至4厘（不斷更新）

美股周五先升後跌, 非農數據公布後，美滙走勢反覆，最新回落至102.03水平，美國10年期債息亦由日內高位逾4.2厘回落, 紐約尾市險守4厘。道指周五最多曾升近300點，其後資金流入債市，道指尾段蒸發所有升幅。

本港時間今晨4時, 道指跌150點或0.4%, 報35065點; 納指跌50點或0.36%, 報13909點, 標指跌23點或0.5%, 報4478點。

美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)認為，美國經濟邁向軟着陸的可能性增加，但工資增長仍快，4.4%的工資按年升幅意味着，核心通脹年率升幅會保持3.5%的速度上升。

太平洋資產管理公司(PIMCO)創辦人之一格羅斯(Bill Gross)表示，看淡美國10年期國庫券投資前景，指聯儲局可能為冷卻通脹而繼續加息，10年債息可能升穿4.25厘。格羅斯披露，已盡沽投資組合內持有的美國地區銀行股票。

美國7月非農就業人口新增職位微升至18.7萬，但低於預期的20萬，前值下修至18.5萬；失業率由3.6%跌至3.5%，稍低於市場預期3.6%。而7月平均時薪按年升4.4%，高於預期的4.2%，按月則升0.4%，同樣高於預期0.3%。

聯儲局前理事Randall Kroszner指出，今次仍是一份相當強勁的就業報告，聯儲局的鷹派人士將把關注點放在工資增長上，因為這正是是他們真正擔憂之處。

亞馬遜（美：AMZN）績佳曾升超過1成, 收市升逾8%, 創2022年11月10日以來最大單日漲幅。而業績遜預期的蘋果（美：AAPL）則收跌4.8%, 創2023年迄今最差單日表現。近期焦點股特斯拉（美：TSLA）跌逾2%。

DWS美洲固定收益主管George Catrambone表示，聯儲局依賴數據，市場希望從非農就業數據了解政策利率是否存在走高的風險，若勞動力市場進一步展現韌性，意味著聯儲局很難認為他們的工作已經完成。

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即市走勢：

【04：00】熱門中概股受壓，納斯達克金龍中國指數初步收跌1%，小鵬汽車跌超6%，蔚來跌超4%，愛奇藝、理想汽車、嗶哩嗶哩、騰訊音樂、京東、百度跌超1%，唯品會、阿里巴巴、網易小幅下跌。

【03：40】美國五年期國債收益率進一步擴大跌幅，日內下跌15個基點。

【02：57】蘋果（AAPL）股價延續跌勢，跌4.7%觸及日內低點。

【02：33】紐約 9月原油期貨收漲1.27美元，漲幅1.56%，報82.82美元/桶。本周累計上漲3.41%。布蘭特10月原油期貨收漲1.10美元，漲幅1.29%，報86.24美元/桶。

【02：04】紐約9月黃金期貨收漲0.36%，報1946.90美元/盎司，本周累計下跌1.18%。10月黃金期貨收漲0.37%，報1956.60美元/盎司，本周累跌1.18%。

【02：00】美國法院做出有利於谷歌的裁決，在9月12日的庭審中其所面臨的反壟斷指控程度將受限。法官同時駁回美國地方政府對谷歌的起訴，相關起訴稱谷歌不當侵害競爭對手Yelp和Expedia的權益。法官稱谷歌仍將面臨美國司法部關於其在搜索交易中濫用壟斷地位的起訴。

【01：50】瑞銀(UBS.N)計劃重組科技、媒體和電信團隊。

【01：01】紐約原油期貨漲幅擴大至2%，報83.22美元/桶，逼近4月12頂部83.52美元。

【00：23】摩根士丹利：將亞馬遜(AMZN.O)目標價上調至175美元。

【00：03】標普：將阿里巴巴(BABA.N)的展望從“穩定”上調至“積極”，評級“BB+”。

【00：03】美國10年期國債收益率下跌將近10個基點，刷新日低至4.0681厘，脫離非農就業報告發佈後漲至的日高4.2043厘。

【23：45】歐股收市上升, 德股升0.4%, 法股升0.8%, 英股升0.5%, 泛歐STOXX 600指數升0.3%

【23：42】美、布兩油日內均漲超1%，現分別報82.27美元/桶和85.97美元/桶。

【23：30】道指升193點 納指升0.7%，亞馬遜升逾1成，蘋果跌3%

【22：57】前美國財長薩默斯警告稱：最新非農就業報告表明美國薪資過熱，謹防通脹重新加速的風險。

【21：30】非農數據符預期 美債息回落 道指升128點 納指升0.7%，亞馬遜開市升9%（不斷更新）

【20：30】【美國經濟數據】美國7月非農就業人口新增職位微升至18.7萬 低於預期│失業率跌至3.5% 低於預期

【18：30】美債息再撲4.2厘 道指期貨升51點

【12：56】亞洲時段，美股期貨喘穩，道指期貨升64點，報35376點，納指期貨升78點，標指期貨升0.4%，報4537點。

【11：26】【債務上限】美國財政部提高國庫券招標規模 建現金緩衝並為財赤融資

【06：50】【AAPL+業績會】蘋果預告今季無驚喜盤後跌2% 季度產品收入下跌 服務收入破紀錄

【06：02】【AMZN業績】亞馬遜盤後抽升10%突破142關 第二季業績強勁 再力谷AI

===以下為8月3日美股市況===

投資者關注蘋果公司和亞馬遜稍後公布的業績， 市場評估惠譽下調美國長期信用評級的影響，並等待周五公佈的非農就業數據 ，道指連跌2日；反映中國概念股表現的金龍指數反彈3.5%。

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道指反覆跌66點，報35215點；標指連跌第3日 ，回吐0.25%，報4501點 ； 納指跌0.1%，報13959點 ；蘋果股價跌0.7%，亞馬遜轉升0.6%。

對冲基金經理Bill Ackman高調晒淡倉，指正大規模沽空30年期美國國債，或引起投資市場跟風沽空美債，美債價格下跌，刺激美債息上升， 一度抽高12.3個基點，衝上4.199厘的9個月高位，直撲4.2厘關。

沙特再度單方面將每日自願減產100萬桶措施延長至9月，油價由日內低位反彈，紐約期油升穿81美元關。不過，美股真正的走勢，仍等待收市後公布的蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）業績。

蘋果和亞馬遜將於收市後公布業績；分析員預計，蘋果今年第三季銷售819億美元，按年下跌1%，每股盈利為1.19美元，減少0.01美元。

里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，儘管最近的數據顯示價格壓力已明顯緩解值得歡迎，但美國的通脹率仍然過高。他表示，經濟活動的進一步放緩幾乎肯定即將到來 ； 不過，這次的放緩可能沒有過去那麼嚴重，造成的就業損失也較少。

評級機構惠譽（Fitch）周二調低美國的AAA評級震驚市場，摩根大通CEO戴蒙更開火炮轟其做法。景順環球首席市場策略師 Kristina Hooper相信，即使事件初期帶來震盪，但影響基本不大，不太可能產生任何重大長期影響。又提到標普2011年下調美債評級後，僅出現極短期波動以外，並未引起任何重大影響。預期市場短期之內會因聯儲局依賴數據判斷政策，而持續震盪。

惠譽解話指，美國債務水平高，預期赤字不斷增加，政府管治惡化及不願真正解決問題，而非單憑未來數月的經濟走向。

英國央行行長貝利表示， 英國利率將不得不保持限制性，與通脹戰鬥的「最後一英里路程」將需要時間，現在宣佈抗通脹行動已取得勝利還為時過早。

即市走勢：

【01：45】紐約9月黃金期貨收跌0.31%，報1939.90美元/盎司。10月黃金期貨收跌0.31%，報1949.40美元/盎司。

【01：27】英國財政大臣侯俊偉要求英國金融行為監管局（FCA），對去銀行化的擔憂進行緊急審查

【00：32】布蘭特原油突破85美元/桶，刷新日內新高，漲幅達1.98%。

【00：16】康菲石油（COP.N）表示， 到目前為止，公司已經在亞瑟港液化天然氣項目上投入7億美元，這將導致下半年整體資本支出的下降。

【00：14】巴克萊（BCS.N）：考慮將歐盟總部從都柏林遷至巴黎，此舉將影響到在都柏林的少數職位。

【00：04】房利美：截至8月3日當週，美國30年期固定利率抵押貸款為6.90厘，上周為6.81厘。

【23：45】美國石油首富Harold Hamm：如果監管措施得到改善，美國每日原油產量將能增加100萬桶。

【23：45】歐股收市下跌， 德國DAX 30指數跌0.8%，法國股指收跌0.7%，英國股指初步收跌0.4%。歐洲STOXX 600指數收跌0.6%

【23：31】沙特能源部官方消息人士稱，沙地阿拉伯將從7月開始的自願削減石油產量100萬桶/日延長至 9 月。

【22：55】長債息撲4.2厘 道指跌130點 納指跌0.4%

【22：20】【儲局官員】巴爾金：通脹放緩程度勝預期 顯示美國經濟有軟著陸空間

【21：40】【油價走勢】沙特單方面延長減產一個月 紐約期油反彈至每桶80美元

【21：30】道指跌98點 納指跌0.5%

【20：35】【美國經濟數據】美國首次申領失業救濟金人數回升至22.7萬 高於預期│第二季單位勞工成本升幅僅1.6% 少過預期

【20：24】【股神巴菲特】巴菲特100億美元搶買5厘美債 美元是世界儲備貨幣、不擔心惠譽下調美國評級

【19：09】【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期 英鎊滙價靠穩 兌港元9.88算

【18：49】【虛擬資產】散戶正式可買賣 BC科技旗下OSL：即日起正式提供散戶交易加密貨幣服務 證監會批准提升現有牌照

【18：28】【虛擬資產】HashKey：持牌交易所終將取替非合規交易所 獲證監升級牌照、開放散戶虛擬資產交易服務（第二版）

【18：05】道指期貨跌33點 長債息曾升穿4.15厘

【17：22】【HSBC滙豐】滙豐保險：港澳業務重返疫前 澳門設保險策劃中心冀吸廣東西部客

【17：21】【港元定存】 滙豐3個月港元定存3.5厘 發鈔行最高息

【16：30】【阿里巴巴9988】盒馬夥迪士尼新推6款授權商品、年內擴至100款 首批包括米奇家族麻薯搖搖杯、勞蘇熊士多啤梨麻薯

【16：06】中國連環出招救經濟 驚喜欠奉人民幣回吐

【16：00】【美國通脹】對沖基金Bill Ackman：正大規模沽空30年期美國國債 對沖全球通脹持續高於3%

【15：51】【美國評級】惠譽調低兩大按揭巨頭房利美及房貸美評級至AA+ 降級基於美國評級被下調

【15：46】【香港加息】星展香港：正考慮上調P息、加幅將參考同業 惟未透露具體時間

【15：07】【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭 華爾街股市十秒崩盤 惟該帖文已被刪除

【15：02】【日股業績】任天堂季度盈利大升52%遠超預期 撒爾達、瑪利奧兩台柱發力

【14：41】【日圓走勢】日圓兌港元跌至5.4算 日本央行周內第二度干預債市、10年債息續升

【12：34】亞洲時段，美股期貨靠穩，道指期貨升37點，報35440點；納指期貨跌0.1%，報15457點；標指期貨升0.2點，報4537點。

【12：18】【美國降級】惠譽親解降美國AAA評級4大原因 反駁耶倫：基於更廣泛力量，非單憑數月經濟走向

【10：37】【投行裁員】瑞銀據報本周裁減瑞信紐約投行家 關閉侯斯敦辦事處

【06：34】【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭 華爾街股市十秒崩盤

【06：22】【美國評級】摩通戴蒙直斥降評級荒謬：有AAA國家都要靠美國

===以下為8月2日美股市況===

評級機構惠譽突下調美國信貸評級，觸發環球股滙債波動，美10年債息曾升至4.1厘，道指最多瀉逾400點，納指跌超過2%。

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截至今晨4時，美滙指數升0.3%，報102.61。道指跌348點，收報35282點；標指跌63點，報4513點；納指跌310點或2.17%，報13973點。歐股收市挫1.35%。

美國財政部逾2年來再度增加發債規模，聯儲局縮表後果浮現，市場憂慮債券承接力度，被稱為「恐慌指標」的VIX指數急升。美國10年期及30年期債息創今年高，分別高見4.1221及4.2036厘，收市仍高企4厘以上。

職場數據成為大市焦點，俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動勝預期，受消閒、醫療職位推動，7月增加32.4萬人，遠高於預期的19萬人，前值為45.5萬人。其中酒店、餐廳、酒吧等增長20.1萬份職位。

惠譽主權評級高級主管Richard Francis回應外界稱，美國多項關鍵指標出現持續的惡化，預料債務水平在未來3年間，仍然不會穩定下來。這些關鍵指標包括對華府財政狀況的擔憂、美國治理惡化，以及2021年1月國會暴動事件所反映的政治兩極分化。美國民主共和兩黨在債務上限問題上持續實施的邊緣策略，尤其值得注意 ； 如果兩黨能擺脫債務上限困擾，將有利於改善美國的處境。

美國失去最高的信貸評級，反映信貸質量備受關注。有分析稱，全球垃圾級債務發行人將面臨7850億美元（折合6.12萬億港元）的到期洪峰，形勢可能更為嚴峻。

摩根大通繼續睇好後市，指美股未來幾周內可能會因對聯儲會政策的擔憂而回落，但標普500指數仍可能會在9月份重新站穩，並升至歷史新高。該行認為經濟成長更佳、盈利改善，以及加息周期結束的可見度應會對股市構成支撐。問題只在於新高會在4,800點、5,000點、還是甚至更高水平。

即市走勢：

【01：38】紐約9月黃金期貨收跌0.19%，報1946.0美元/盎司。10月黃金期貨收跌0.19%，報1955.5美元/盎司。

【01：09】惠譽主權評級高級主管Richard Francis認為，未來3年內美國的債務水平都仍不會穩定下來。

【01：03】美國堪薩斯城聯儲任命Jeffery Schmid為該地方聯儲的主席兼CEO，以完成現任聯儲主席喬治的剩餘任期。此前，Schmid曾擔任監管部門官員和SMU高管。

【00：17】先鋒自然資源首席執行官：國際原油價格將在2023年底上漲至100美元/桶；公司正在試驗從海水中提煉包括鋰在內的礦物

【00：15】紐約原油失守79美元/桶，刷新近一周新低，跌幅3.61%。

【23：45】歐股主要指數收跌，德國DAX30指數跌1.4%，英國富時100指數跌1.4%，法國CAC40指數跌1.3%，泛歐STOXX 600指數跌1.4%。

【23：18】納斯達克金龍中國指數跌幅擴大至5%，成分股老虎證券跌11.5%，高途教育、拼多多、愛奇藝跌超7%，嗶哩嗶哩跌超6%，小鵬汽車跌超5%。

【23：13】美國超導（American Superconductor，AMSC）跌逾24%，最低觸及12.20美元，意味周一超過60%漲幅回吐大約一半。

【23：08】市場消息， 賽富時（Salesforce.com）正在進一步裁員。該公司今年早些時候已經裁員10%。

【23：00】財政部增發債美債息撲4.1厘 VIX指數升逾1成 道指跌294點，納指跌2%

【22：30】財政部增發債美債息撲4.1厘 道指跌211點，納指跌1.6%

【21：30】道指跌133點，納指跌1.1%

【20：16】【美國經濟數據】美國7月ADP就業人數增加32.4萬人 勝預期

【19：16】【美國降級】美國遭惠譽褫奪「AAA」 美滙失102關、2011年同類情況美股匯債一年走勢如何？

【18：20】道指期貨跌177點 納指期貨跌1%

【18：19】【京東9618】京東澄清暫無意收購後照漲停 永輝超市再度否認

【16：37】【花旗黑卡】花旗新推ULTIMA萬事達卡 上半年星港超高淨值客戶消費較疫情前大增

【16：20】【HSBC業績】滙豐跌3% 一文看清券商評價滙豐業績 高盛估今年全年派息逾4.6元

【16：09】【電動車】VW大眾汽車據報將夥零跑汽車合作 零跑逆市升1%、小鵬汽車插15%

【15：45】【恒生科指】恒指公司：科指步入牛市 或仍有進一步上升空間

【13：43】【新股IPO】Arm據報9月赴美上市、估值最高達700億美元 擬集資100億美元

【12：21】【日圓走勢】每百日圓兌港元5.46 日央副行長：調整YCC非退出超低利率前奏

【13：47】【日圓走勢】日本央行6月會議紀錄：須避免退出寬鬆猜測引發利率飆升

【12：21】亞洲時段，道指期貨跌117點，報35640點；納指期貨跌0.6%，報15727點；標指期貨跌0.5%，報4580點。

【11：37】【TSLA】印度據報促Tesla仿效蘋果 在印度建廠前先協助建本土零件供應鏈

【11：05】【美股焦點】星巴克上季收入遜預期 惟中國市場可比銷售飈46%

【09：11】【中美角力】貝萊德MSCI明晟涉促進投資「黑名單」中國企業 遭美國眾院委員會調查

【07：01】【AMD業績】AMD稱AI參與度增加7倍 盤後升逾3%

【06：24】【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+ 耶倫：強烈不同意

＝＝＝以下為8月1日美股市況===

美股個別發展，科技股高位有沽壓，納指曾跌0.9%，尾市跌幅收窄，道指早段升過119點後回吐部分升幅，市場關注周五公布的非農就業數據。值得留意的是，美股成交縮減，特斯拉成交進一步縮至217億美元，英偉達成交縮至109億美元，反映投資者觀望、甚至是憂慮情緒。

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道指成分股Caterpillar次季業績勝預期，股價升逾23美元或8.9%，帶動大市造好，本港時間今晨4時， 道指升71點或0.2%，報35630點；納指跌62點或0.4%，報14283點。標指跌12點，報4576點。Caterpillar收市升8.8%。

韓國和美國相繼聲稱，發現室溫超導材料，其後接連有研究人員發文支持觀點，甚至被稱為「第四次工業革命」的發明。受到消息刺激，美國超導（American Superconductor ； 美：AMSC）盤前曾急升近1.3倍，但開市後升幅收窄，收市漲60%， 報16.13美元。

美國6月JOLTS職位空缺958.2萬職，大致符預期的960萬，前值為982.4萬，辭職人數由400萬跌至380萬人。勞工市場熾熱，進一步推升美滙，美滙指數升0.5%，報102.39。

美國7月ISM製造業指數報46.4，低於預期的46.9。

全日滙市波動，牽動環球資產市場，日圓兌每美元急跌0.8%，跌穿143關，低見143.55。美滙指數一度相對上升0.5%，美元上升壓抑其他地方貨幣，英鎊曾跌0.7%至1.2741，歐元尾市跌幅收窄至0.1%。而不加息的澳元，急跌1.6%至66.12美仙。

美國債價下跌，10年期債息重越4厘，亦吸引資金流入買美債，令美滙指數上升。

擁有投票權的美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比表示，他仍未決定在9月舉行的聯儲局議息會議上是否支持加息0.25厘，或暫停加息， 他謂正密切觀察商品通脹狀況的動向， 需要更多顯示通脹放緩的證據，才能結束加息周期。

亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克（Raphael Bostic）則指，如果美國經濟按照他的預期發展，他會支持在9月份不加息。如果通脹進展出現意外停滯，則會考慮進行加息。博斯蒂克又稱， 他個人基本的展望是在2024年下半年之前不會進行任何降息。

即市走勢：

【04：02】Yellow Corp最近三個交易日累漲584%，創歷史上最大連續三日漲幅。

【04：02】熱門中概股個別發展，嗶哩嗶哩跌超6%，蔚來、騰訊音樂、小鵬汽車跌超4%，愛奇藝、京東跌超3%，阿里巴巴跌超2%，百度跌超1%，唯品會、富途控股小幅下跌。理想汽車漲超3%，網易小幅上漲。

【04：01】優步（UBER）收跌5.7%，創2022年10月11日以來最大單日跌幅。

【03：44】巴克萊：聯儲局在量化緊縮（QT）政策方面的軟著陸目標，是狹窄且艱難的。

【03：30】曼聯（MANU）股價擴大跌幅，跌近10%，創5月11日以來最大跌幅。

【03：20】美國與歐盟之間就鋼鐵貿易進行的談判取得小幅進展，但給雙方達成協議的時間卻已不多。

【03：02】市場消息：五角大樓提供更換運往烏克蘭武器的賬目，洛克希德馬丁（美：LMT）迄今已從美國國防部獲得23億美元的補給款項。

【02：34】紐約 9月原油期貨收跌0.43美元，跌幅0.52%，報81.37美元/桶。布蘭特10月原油期貨收跌0.27美元，跌幅0.32%，報84.91美元/桶。

【02：30】美國駐聯合國特使表示，已被告知俄羅斯準備就黑海糧食交易重返談判，但稱尚未看到任何證據。

【01：45】紐約10月黃金期貨收跌1.51%，報1959.20美元/盎斯。

【01：02】扎克伯格旗下Meta Platforms開始結束在加拿大提供新聞服務。加拿大出台新版法律，該公司開始阻止用戶/機構在其社交媒體平台分發新聞。

【00：41】私募阿波羅（Apollo）為卡車公司Yellow牽頭談判破產貸款協議。

【00：06】據摩根大通交易櫃枱，對聯儲局貨幣政策的顧慮可能會造成美國股市回調，但標普500指數有望在9月份漲至歷史新高，企業業績報告向好和（美聯儲/各大央行）加息周期有望終結都利好股市。

【23：45】歐股收市向下，德國DAX30指數跌1.3%，英國富時100指數跌0.4%，法國CAC40指數跌1.2%，泛歐STOXX 600指數跌0.9%。

【23：18】紐約黃金期貨下跌1.5%，報1979美元/盎斯。現貨白銀日內跌幅達2.5%，報24.14美元/盎斯。

【23：14】Cheetah Net Supply Chain Service美國IPO首日開盤破發，報3.75美元，此前IPO發行價為每股4.00美元。

【22：00】【美國經濟數據】美國6月職位空缺958.2萬 遜預期｜ISM製造業指數46.4 遜預期

【21：30】道指開市升12點，納指跌0.5%

【20：24】【中國經濟】人行：繼續引導住房貸款利率和首付比例下行 守住地方債務不發生系統性金融風險的底綫

【20：14】【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股 美國超導盤前曾升超過1倍

【20：06】【美股業績】Caterpillar次季業績勝預期 料下半年收入高於去年

【19：40】【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關 大戶瘋狂對賭、淡倉開到160

【19：04】【電動車】一文看清新能源車廠7月交付量 比亞迪銷量逾26萬輛、「蔚小理」續創年內交付新高（附表）

【18：02】【內房危機】中國百大房企7月銷售按年按月齊跌逾3成 分析：銷售續弱恐危及國企內房

【16：51】【HSBC滙豐業績】滙豐英國存息低遭監管機構關注 祈耀年：存息定價不基於監管干預

【16：46】【日圓走勢】景順：日央行決議旨在靈活應對風險 料當地明年上調政策利率 日圓兌港元跌至5.46算

【16：43】【英鎊定存】 花旗料本周四英國加息0.25厘 英鎊短存最高14.28厘

【16：38】【電動車】理想汽車7月交付量增近2.3倍 連續兩個月交付量突破3萬

【16：31】【中美關係】美商務部長雷蒙多據報擬8月下3旬訪華

【15：34】【業績｜餐飲股】百勝中國次季多賺近1.4倍 派息0.13美元 管理層：人均銷售更審慎、今季續主力提振銷售（第二版）

【15：26】日本央行意外調整寬鬆政策 解構日圓不升反跌之謎

【12：21】【AAPL】蘋果據報將推遲部分iPhone 15新機型的發售時間 由9月押後至10月以後

【12：17】亞洲時段，美股期貨變動不大，道指期貨跌1點，報35694點，納指期貨升0.07%，報15867點，標指期貨升3點，報4617點。

【11：00】【HSBC滙豐】英國FCA要求滙豐等9家銀行8月底前調高存息 否則或面臨制裁

【10：37】【Twitter改名】Twitter總部樓頂強光招牌「X」遭批後拆除

【09：58】【美國加息】芝加哥聯儲銀行：聯儲局正處於黃金之路 仍未決定是否支持9月加息

===以下是美股7月31日市況===

美企第二季業績勝預期，市場觀望周五公布的就業數據，日圓回軟，刺激環球股市反覆向上 ；美滙指數升幅擴至0.27%，報101.9。

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截至今晨4時（即收市），道指升100點，報35559點；標指升6點，報4588點；納指升29點或0.2%，報14346點。日圓兌對美元暫報142.25，跌0.78%；反映中國概念股表現的金龍指數回升0.67%。蘋果公司業績於周四收市後揭盅，股價升0.3%。

美股7月表現：

道指升1151點或3%，連升兩個月，累升2651點或8%

標指升138點或3%，連升5個月，累升16%

納指升558點或4%，連升5個月，累升25%

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，仍未決定9月儲局議息會議是否支持加息0.25厘，或暫停加息 ； 端視最新的通脹與就業數據而定。他認為，被聯儲局視為通脹指標的個人消費開支（PCE）物價指數，6月按年升幅降至4.1%是極佳的訊號 ； 相信房屋成本將持續下滑，牽動服務通脹回落。

花旗相信美經濟可能延遲至明年上半年才衰退，向上修訂標指年底預測水平15%，最新估計可見4600點，明年可望升至5000點，較原先估計水平高9%。

美股大淡友摩根士丹利策略員威爾遜（Michael Wilson）認為，最新數據反映美股仍處於政策市的後期階段，情況與2019年相似，今年餘下時間可能上漲。

日本央行議息後首個交易日，市場即對賭央行即將撤出超寬鬆政策，刺激日本10年期債息上升，日本央行隨即額外操作，買入3000億日圓5年至10年期國債。

簡單來說，若日本債息上升，將吸引資金流向日圓，刺激日圓上升，央行出手阻止債息上升，釋放維持寬鬆訊號，日圓即跌0.8%，雖然或有投資者反手造淡，但不能忽視長遠看升的趨勢，據DTCC數據，市場勁賭日圓期權，合約成交規模達193億美元。

日圓走勢繼續影響美滙指數及美債息的資金流向，美債息4厘以下稍回軟，美滙指數暫升0.1%， 報101.76。

新加坡銀行指，金融市場正在反彈，因市場憧憬上周美聯儲和歐洲央行已是最後一次加息，而日本央行儘管讓收益率上升，但仍將保持鴿派立場。該行指出，投資者認為，在美國第二季度 GDP 超預期及通脹數據回軟後，儲局在通脹回到 2% 目標的過程中，可能會實現軟著陸，而不是陷入衰退。

新加坡銀行同意日本央行將保持鴿派立場，但對美國和歐洲前景更加謹慎。首先，聯儲局可能需要引發經濟衰退，才可將通脹降至 2%，因此不太可能在 2024 年第二季度之前開始減降息。其次，儘管經濟增長疲軟，歐洲央行和英國央行今年仍將進一步加息。

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重點新聞：

【外圍一周前瞻】蘋果及亞馬遜業績將揭盅 聚焦周五美非農就業人口報告（附數據表）

即市走勢：

【01：27】加密貨幣交易所Coinbase稱，平台系統目前出現問題。

【00：48】 X公司（前身為推特）於7月20日致函英國非營利研究組織「反數字仇恨中心（CCDH）」，威脅將起訴對方。X公司聲稱：CCDH關於Twitter的斷言是煽動性、無恥、虛假或具有誤導性的，並暗示其通過抹黑推特公司及其所有者，來達到將廣告商趕出該平台這一目的。

【00：02】惠譽將西太平洋合眾銀行（PacWest）列入負面觀察清單，在PacWest傳出被收購消息之後對其持續關注。

【00：01】OpenAI表示，ChatGPT安卓版應用現在在所有支持ChatGPT的國家和地區都可用。

【23：54】美國私募公司L Catterton據稱考慮最快9月份美國IPO，尋求通過美國首次公開發行股票獲得超過80億美元估值。

【23：45】戴爾科技宣布，與英偉達合作推出新的生成式人工智能解決方案，這些工具將幫助企業建立生成式人工智能模型，是戴爾5月份推出的「螺旋項目」（Project Helix）的擴展。

【23：37】歐股收市個別發展，德國DAX30指數跌0.1%，英國富時100指數升0.1%，法國CAC40指數升0.3%，泛歐STOXX 600指數升0.1%。

【23：20】日圓期權合約成交規模增至150億美元

【23：01】美國證交會起訴Pulsechain創始人理查德·哈特（Richard Heart）出售未註冊的證券

【22：30】日本央行議息後首個交易日，市場即對賭央行即將撤出超寬鬆政策，刺激日本10年期債息上升，日本央行隨即額外操作，買入3000億日圓5年至10年期國債。

簡單來說，若日本債息上升，將吸引資金流向日圓，刺激日圓上升，央行出手阻止債息上升，釋放維持寬鬆訊號，日圓即跌0.8%，雖然或有投資者反手造淡，但不能忽視長遠看升的趨勢，據DTCC數據，市場勁賭日圓期權，合約成交規模達百億美元。

日圓走勢繼續影響美滙指數及美債息的資金流向，美債息4厘以下稍回軟，美匯指數處101.56水平。

【21：30】道指跌15點，報35444點，納指升0.2%，報14343點，標指升19點，報14335點。

【18：31】道指期貨升29點，納指期貨跌0.03%，標指期貨升2點。

【18：12】【金融科技】XTransfer在港推全球收付款解決方案、本地客逾百個 待國際化成熟時或考慮IPO

【17：02】【港元定存】 港元定存1個月最高10厘最後召集 符1條件閃賺4100元

【16：34】【Tesla減價】Tesla香港Model 3、Model Y 8月4日起減價 一文看清最新入場價、最多減逾11%

【16：28】【澳元定存】澳元定存最高14.28厘 花旗料明天澳洲加息0.25厘

【16：03】【虛擬資產】「星之子」陳易希加密貨幣電子錢包TALK+申請VASP牌照 追逐Web3科技新熱潮

【15：28】【Twitter改名】Twitter總部樓頂「X」太耀眼惹爭議 馬斯克：不會撤出三藩市

【13：44】【加密貨幣】Coinbase行政總裁：SEC提控前要求下架比特幣以外所有加密幣 要求如同「加密末日」

【12：36】【馬雲動向】馬雲被揭成立「一米八」公司 高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？

【12：35】亞洲時段，道指期貨跌60點，報35530點；納指期貨跌0.3%，報15802點；標指期貨跌0.2%，報4597點。

【12：27】【中國經濟】內地7月製造業PMI升至49.3 非製造業PMI回落至51.5遜預期 ING：服務業將與製造業同陷收縮（第二版）

【11：52】【港元拆息】1個月HIBOR未見頂 隔夜息近5.6厘創半年結後新高

【11：49】【大行報告│電動車】摩通：應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題 調升至「中性」、目標價升八成

【11：22】【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」 日本央行今早突然買債3000億日圓

【07：30】【美股焦點】微軟年報罕有提GPU供應 指供應不足或影響AI業務

【07：30】【美股焦點】美銀：美國實際利率仍然偏低 不足令美股AI泡沫爆破

【07：30】道指升176點，報35459點；標指升44點，報4582點；納指升266點或1.9%，報14316點。

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編輯：姚卓然