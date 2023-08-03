【美股市況】長債息撲4.2厘　道指跌130點　納指跌0.4%　觀望蘋果亞馬遜收市後放榜（不斷更新）

對冲基金經理Bill Ackman高調晒淡倉，指正大規模沽空30年期美國國債，或引起投資市場跟風沽空美債，美債價格下跌，刺激美債息上升，暫報4.192厘，直撲4.2厘關，債息上升影響美股走勢，道指跌130點，納指跌0.4%。

沙特再度單方面將每日自願減產100萬桶措施延長至9月，油價由日內低位反彈，紐約期油重上每桶80美元水平。

不過，美股真正的走勢，仍等待收市後公布的蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）業績。

評級機構惠譽（Fitch）周二調低美國的AAA評級震驚市場，摩根大通CEO戴蒙更開火炮轟其做法。景順環球首席市場策略師 Kristina Hooper相信，即使事件初期帶來震盪，但影響基本不大，不太可能產生任何重大長期影響。又提到標普2011年下調美債評級後，僅出現極短期波動以外，並未引起任何重大影響。預期市場短期之內會因聯儲局依賴數據判斷政策，而持續震盪。

惠譽解話指，美國債務水平高，預期赤字不斷增加，政府管治惡化及不願真正解決問題，而非單憑未來數月的經濟走向。

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即市走勢：

【22：55】長債息撲4.2厘 道指跌130點 納指跌0.4%

【22：20】【儲局官員】巴爾金：通脹放緩程度勝預期 顯示美國經濟有軟著陸空間

【21：40】【油價走勢】沙特單方面延長減產一個月 紐約期油反彈至每桶80美元

【21：30】道指跌98點 納指跌0.5%

【20：35】【美國經濟數據】美國首次申領失業救濟金人數回升至22.7萬 高於預期│第二季單位勞工成本升幅僅1.6% 少過預期

【20：24】【股神巴菲特】巴菲特100億美元搶買5厘美債 美元是世界儲備貨幣、不擔心惠譽下調美國評級

【19：09】【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期 英鎊滙價靠穩 兌港元9.88算

【18：49】【虛擬資產】散戶正式可買賣 BC科技旗下OSL：即日起正式提供散戶交易加密貨幣服務 證監會批准提升現有牌照

【18：28】【虛擬資產】HashKey：持牌交易所終將取替非合規交易所 獲證監升級牌照、開放散戶虛擬資產交易服務（第二版）

【18：05】道指期貨跌33點 長債息曾升穿4.15厘

【17：22】【HSBC滙豐】滙豐保險：港澳業務重返疫前 澳門設保險策劃中心冀吸廣東西部客

【17：21】【港元定存】 滙豐3個月港元定存3.5厘 發鈔行最高息

【16：30】【阿里巴巴9988】盒馬夥迪士尼新推6款授權商品、年內擴至100款 首批包括米奇家族麻薯搖搖杯、勞蘇熊士多啤梨麻薯

【16：06】中國連環出招救經濟 驚喜欠奉人民幣回吐

【16：00】【美國通脹】對沖基金Bill Ackman：正大規模沽空30年期美國國債 對沖全球通脹持續高於3%

【15：51】【美國評級】惠譽調低兩大按揭巨頭房利美及房貸美評級至AA+ 降級基於美國評級被下調

【15：46】【香港加息】星展香港：正考慮上調P息、加幅將參考同業 惟未透露具體時間

【15：07】【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭 華爾街股市十秒崩盤 惟該帖文已被刪除

【15：02】【日股業績】任天堂季度盈利大升52%遠超預期 撒爾達、瑪利奧兩台柱發力

【14：41】【日圓走勢】日圓兌港元跌至5.4算 日本央行周內第二度干預債市、10年債息續升

【12：34】亞洲時段，美股期貨靠穩，道指期貨升37點，報35440點；納指期貨跌0.1%，報15457點；標指期貨升0.2點，報4537點。

【12：18】【美國降級】惠譽親解降美國AAA評級4大原因 反駁耶倫：基於更廣泛力量，非單憑數月經濟走向

【10：37】【投行裁員】瑞銀據報本周裁減瑞信紐約投行家 關閉侯斯敦辦事處

【06：34】【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭 華爾街股市十秒崩盤

【06：22】【美國評級】摩通戴蒙直斥降評級荒謬：有AAA國家都要靠美國

===以下為8月2日美股市況===

評級機構惠譽突下調美國信貸評級，觸發環球股滙債波動，美10年債息曾升至4.1厘，道指最多瀉逾400點，納指跌超過2%。

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截至今晨4時，美滙指數升0.3%，報102.61。道指跌348點，收報35282點；標指跌63點，報4513點；納指跌310點或2.17%，報13973點。歐股收市挫1.35%。

美國財政部逾2年來再度增加發債規模，聯儲局縮表後果浮現，市場憂慮債券承接力度，被稱為「恐慌指標」的VIX指數急升。美國10年期及30年期債息創今年高，分別高見4.1221及4.2036厘，收市仍高企4厘以上。

職場數據成為大市焦點，俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動勝預期，受消閒、醫療職位推動，7月增加32.4萬人，遠高於預期的19萬人，前值為45.5萬人。其中酒店、餐廳、酒吧等增長20.1萬份職位。

惠譽主權評級高級主管Richard Francis回應外界稱，美國多項關鍵指標出現持續的惡化，預料債務水平在未來3年間，仍然不會穩定下來。這些關鍵指標包括對華府財政狀況的擔憂、美國治理惡化，以及2021年1月國會暴動事件所反映的政治兩極分化。美國民主共和兩黨在債務上限問題上持續實施的邊緣策略，尤其值得注意 ； 如果兩黨能擺脫債務上限困擾，將有利於改善美國的處境。

美國失去最高的信貸評級，反映信貸質量備受關注。有分析稱，全球垃圾級債務發行人將面臨7850億美元（折合6.12萬億港元）的到期洪峰，形勢可能更為嚴峻。

摩根大通繼續睇好後市，指美股未來幾周內可能會因對聯儲會政策的擔憂而回落，但標普500指數仍可能會在9月份重新站穩，並升至歷史新高。該行認為經濟成長更佳、盈利改善，以及加息周期結束的可見度應會對股市構成支撐。問題只在於新高會在4,800點、5,000點、還是甚至更高水平。

即市走勢：

【01：38】紐約9月黃金期貨收跌0.19%，報1946.0美元/盎司。10月黃金期貨收跌0.19%，報1955.5美元/盎司。

【01：09】惠譽主權評級高級主管Richard Francis認為，未來3年內美國的債務水平都仍不會穩定下來。

【01：03】美國堪薩斯城聯儲任命Jeffery Schmid為該地方聯儲的主席兼CEO，以完成現任聯儲主席喬治的剩餘任期。此前，Schmid曾擔任監管部門官員和SMU高管。

【00：17】先鋒自然資源首席執行官：國際原油價格將在2023年底上漲至100美元/桶；公司正在試驗從海水中提煉包括鋰在內的礦物

【00：15】紐約原油失守79美元/桶，刷新近一周新低，跌幅3.61%。

【23：45】歐股主要指數收跌，德國DAX30指數跌1.4%，英國富時100指數跌1.4%，法國CAC40指數跌1.3%，泛歐STOXX 600指數跌1.4%。

【23：18】納斯達克金龍中國指數跌幅擴大至5%，成分股老虎證券跌11.5%，高途教育、拼多多、愛奇藝跌超7%，嗶哩嗶哩跌超6%，小鵬汽車跌超5%。

【23：13】美國超導（American Superconductor，AMSC）跌逾24%，最低觸及12.20美元，意味周一超過60%漲幅回吐大約一半。

【23：08】市場消息， 賽富時（Salesforce.com）正在進一步裁員。該公司今年早些時候已經裁員10%。

【23：00】財政部增發債美債息撲4.1厘 VIX指數升逾1成 道指跌294點，納指跌2%

【22：30】財政部增發債美債息撲4.1厘 道指跌211點，納指跌1.6%

【21：30】道指跌133點，納指跌1.1%

【20：16】【美國經濟數據】美國7月ADP就業人數增加32.4萬人 勝預期

【19：16】【美國降級】美國遭惠譽褫奪「AAA」 美滙失102關、2011年同類情況美股匯債一年走勢如何？

【18：20】道指期貨跌177點 納指期貨跌1%

【18：19】【京東9618】京東澄清暫無意收購後照漲停 永輝超市再度否認

【16：37】【花旗黑卡】花旗新推ULTIMA萬事達卡 上半年星港超高淨值客戶消費較疫情前大增

【16：20】【HSBC業績】滙豐跌3% 一文看清券商評價滙豐業績 高盛估今年全年派息逾4.6元

【16：09】【電動車】VW大眾汽車據報將夥零跑汽車合作 零跑逆市升1%、小鵬汽車插15%

【15：45】【恒生科指】恒指公司：科指步入牛市 或仍有進一步上升空間

【13：43】【新股IPO】Arm據報9月赴美上市、估值最高達700億美元 擬集資100億美元

【12：21】【日圓走勢】每百日圓兌港元5.46 日央副行長：調整YCC非退出超低利率前奏

【13：47】【日圓走勢】日本央行6月會議紀錄：須避免退出寬鬆猜測引發利率飆升

【12：21】亞洲時段，道指期貨跌117點，報35640點；納指期貨跌0.6%，報15727點；標指期貨跌0.5%，報4580點。

【11：37】【TSLA】印度據報促Tesla仿效蘋果 在印度建廠前先協助建本土零件供應鏈

【11：05】【美股焦點】星巴克上季收入遜預期 惟中國市場可比銷售飈46%

【09：11】【中美角力】貝萊德MSCI明晟涉促進投資「黑名單」中國企業 遭美國眾院委員會調查

【07：01】【AMD業績】AMD稱AI參與度增加7倍 盤後升逾3%

【06：24】【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+ 耶倫：強烈不同意

＝＝＝以下為8月1日美股市況===

美股個別發展，科技股高位有沽壓，納指曾跌0.9%，尾市跌幅收窄，道指早段升過119點後回吐部分升幅，市場關注周五公布的非農就業數據。值得留意的是，美股成交縮減，特斯拉成交進一步縮至217億美元，英偉達成交縮至109億美元，反映投資者觀望、甚至是憂慮情緒。

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道指成分股Caterpillar次季業績勝預期，股價升逾23美元或8.9%，帶動大市造好，本港時間今晨4時， 道指升71點或0.2%，報35630點；納指跌62點或0.4%，報14283點。標指跌12點，報4576點。Caterpillar收市升8.8%。

韓國和美國相繼聲稱，發現室溫超導材料，其後接連有研究人員發文支持觀點，甚至被稱為「第四次工業革命」的發明。受到消息刺激，美國超導（American Superconductor ； 美：AMSC）盤前曾急升近1.3倍，但開市後升幅收窄，收市漲60%， 報16.13美元。

美國6月JOLTS職位空缺958.2萬職，大致符預期的960萬，前值為982.4萬，辭職人數由400萬跌至380萬人。勞工市場熾熱，進一步推升美滙，美滙指數升0.5%，報102.39。

美國7月ISM製造業指數報46.4，低於預期的46.9。

全日滙市波動，牽動環球資產市場，日圓兌每美元急跌0.8%，跌穿143關，低見143.55。美滙指數一度相對上升0.5%，美元上升壓抑其他地方貨幣，英鎊曾跌0.7%至1.2741，歐元尾市跌幅收窄至0.1%。而不加息的澳元，急跌1.6%至66.12美仙。

美國債價下跌，10年期債息重越4厘，亦吸引資金流入買美債，令美滙指數上升。

擁有投票權的美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比表示，他仍未決定在9月舉行的聯儲局議息會議上是否支持加息0.25厘，或暫停加息， 他謂正密切觀察商品通脹狀況的動向， 需要更多顯示通脹放緩的證據，才能結束加息周期。

亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克（Raphael Bostic）則指，如果美國經濟按照他的預期發展，他會支持在9月份不加息。如果通脹進展出現意外停滯，則會考慮進行加息。博斯蒂克又稱， 他個人基本的展望是在2024年下半年之前不會進行任何降息。

即市走勢：

【04：02】Yellow Corp最近三個交易日累漲584%，創歷史上最大連續三日漲幅。

【04：02】熱門中概股個別發展，嗶哩嗶哩跌超6%，蔚來、騰訊音樂、小鵬汽車跌超4%，愛奇藝、京東跌超3%，阿里巴巴跌超2%，百度跌超1%，唯品會、富途控股小幅下跌。理想汽車漲超3%，網易小幅上漲。

【04：01】優步（UBER）收跌5.7%，創2022年10月11日以來最大單日跌幅。

【03：44】巴克萊：聯儲局在量化緊縮（QT）政策方面的軟著陸目標，是狹窄且艱難的。

【03：30】曼聯（MANU）股價擴大跌幅，跌近10%，創5月11日以來最大跌幅。

【03：20】美國與歐盟之間就鋼鐵貿易進行的談判取得小幅進展，但給雙方達成協議的時間卻已不多。

【03：02】市場消息：五角大樓提供更換運往烏克蘭武器的賬目，洛克希德馬丁（美：LMT）迄今已從美國國防部獲得23億美元的補給款項。

【02：34】紐約 9月原油期貨收跌0.43美元，跌幅0.52%，報81.37美元/桶。布蘭特10月原油期貨收跌0.27美元，跌幅0.32%，報84.91美元/桶。

【02：30】美國駐聯合國特使表示，已被告知俄羅斯準備就黑海糧食交易重返談判，但稱尚未看到任何證據。

【01：45】紐約10月黃金期貨收跌1.51%，報1959.20美元/盎斯。

【01：02】扎克伯格旗下Meta Platforms開始結束在加拿大提供新聞服務。加拿大出台新版法律，該公司開始阻止用戶/機構在其社交媒體平台分發新聞。

【00：41】私募阿波羅（Apollo）為卡車公司Yellow牽頭談判破產貸款協議。

【00：06】據摩根大通交易櫃枱，對聯儲局貨幣政策的顧慮可能會造成美國股市回調，但標普500指數有望在9月份漲至歷史新高，企業業績報告向好和（美聯儲/各大央行）加息周期有望終結都利好股市。

【23：45】歐股收市向下，德國DAX30指數跌1.3%，英國富時100指數跌0.4%，法國CAC40指數跌1.2%，泛歐STOXX 600指數跌0.9%。

【23：18】紐約黃金期貨下跌1.5%，報1979美元/盎斯。現貨白銀日內跌幅達2.5%，報24.14美元/盎斯。

【23：14】Cheetah Net Supply Chain Service美國IPO首日開盤破發，報3.75美元，此前IPO發行價為每股4.00美元。

【22：00】【美國經濟數據】美國6月職位空缺958.2萬 遜預期｜ISM製造業指數46.4 遜預期

【21：30】道指開市升12點，納指跌0.5%

【20：24】【中國經濟】人行：繼續引導住房貸款利率和首付比例下行 守住地方債務不發生系統性金融風險的底綫

【20：14】【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股 美國超導盤前曾升超過1倍

【20：06】【美股業績】Caterpillar次季業績勝預期 料下半年收入高於去年

【19：40】【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關 大戶瘋狂對賭、淡倉開到160

【19：04】【電動車】一文看清新能源車廠7月交付量 比亞迪銷量逾26萬輛、「蔚小理」續創年內交付新高（附表）

【18：02】【內房危機】中國百大房企7月銷售按年按月齊跌逾3成 分析：銷售續弱恐危及國企內房

【16：51】【HSBC滙豐業績】滙豐英國存息低遭監管機構關注 祈耀年：存息定價不基於監管干預

【16：46】【日圓走勢】景順：日央行決議旨在靈活應對風險 料當地明年上調政策利率 日圓兌港元跌至5.46算

【16：43】【英鎊定存】 花旗料本周四英國加息0.25厘 英鎊短存最高14.28厘

【16：38】【電動車】理想汽車7月交付量增近2.3倍 連續兩個月交付量突破3萬

【16：31】【中美關係】美商務部長雷蒙多據報擬8月下3旬訪華

【15：34】【業績｜餐飲股】百勝中國次季多賺近1.4倍 派息0.13美元 管理層：人均銷售更審慎、今季續主力提振銷售（第二版）

【15：26】日本央行意外調整寬鬆政策 解構日圓不升反跌之謎

【12：21】【AAPL】蘋果據報將推遲部分iPhone 15新機型的發售時間 由9月押後至10月以後

【12：17】亞洲時段，美股期貨變動不大，道指期貨跌1點，報35694點，納指期貨升0.07%，報15867點，標指期貨升3點，報4617點。

【11：00】【HSBC滙豐】英國FCA要求滙豐等9家銀行8月底前調高存息 否則或面臨制裁

【10：37】【Twitter改名】Twitter總部樓頂強光招牌「X」遭批後拆除

【09：58】【美國加息】芝加哥聯儲銀行：聯儲局正處於黃金之路 仍未決定是否支持9月加息

===以下是美股7月31日市況===

美企第二季業績勝預期，市場觀望周五公布的就業數據，日圓回軟，刺激環球股市反覆向上 ；美滙指數升幅擴至0.27%，報101.9。

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截至今晨4時（即收市），道指升100點，報35559點；標指升6點，報4588點；納指升29點或0.2%，報14346點。日圓兌對美元暫報142.25，跌0.78%；反映中國概念股表現的金龍指數回升0.67%。蘋果公司業績於周四收市後揭盅，股價升0.3%。

美股7月表現：

道指升1151點或3%，連升兩個月，累升2651點或8%

標指升138點或3%，連升5個月，累升16%

納指升558點或4%，連升5個月，累升25%

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，仍未決定9月儲局議息會議是否支持加息0.25厘，或暫停加息 ； 端視最新的通脹與就業數據而定。他認為，被聯儲局視為通脹指標的個人消費開支（PCE）物價指數，6月按年升幅降至4.1%是極佳的訊號 ； 相信房屋成本將持續下滑，牽動服務通脹回落。

花旗相信美經濟可能延遲至明年上半年才衰退，向上修訂標指年底預測水平15%，最新估計可見4600點，明年可望升至5000點，較原先估計水平高9%。

美股大淡友摩根士丹利策略員威爾遜（Michael Wilson）認為，最新數據反映美股仍處於政策市的後期階段，情況與2019年相似，今年餘下時間可能上漲。

日本央行議息後首個交易日，市場即對賭央行即將撤出超寬鬆政策，刺激日本10年期債息上升，日本央行隨即額外操作，買入3000億日圓5年至10年期國債。

簡單來說，若日本債息上升，將吸引資金流向日圓，刺激日圓上升，央行出手阻止債息上升，釋放維持寬鬆訊號，日圓即跌0.8%，雖然或有投資者反手造淡，但不能忽視長遠看升的趨勢，據DTCC數據，市場勁賭日圓期權，合約成交規模達193億美元。

日圓走勢繼續影響美滙指數及美債息的資金流向，美債息4厘以下稍回軟，美滙指數暫升0.1%， 報101.76。

新加坡銀行指，金融市場正在反彈，因市場憧憬上周美聯儲和歐洲央行已是最後一次加息，而日本央行儘管讓收益率上升，但仍將保持鴿派立場。該行指出，投資者認為，在美國第二季度 GDP 超預期及通脹數據回軟後，儲局在通脹回到 2% 目標的過程中，可能會實現軟著陸，而不是陷入衰退。

新加坡銀行同意日本央行將保持鴿派立場，但對美國和歐洲前景更加謹慎。首先，聯儲局可能需要引發經濟衰退，才可將通脹降至 2%，因此不太可能在 2024 年第二季度之前開始減降息。其次，儘管經濟增長疲軟，歐洲央行和英國央行今年仍將進一步加息。

港股市況不斷更新：【下一頁】

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重點新聞：

【外圍一周前瞻】蘋果及亞馬遜業績將揭盅 聚焦周五美非農就業人口報告（附數據表）

即市走勢：

【01：27】加密貨幣交易所Coinbase稱，平台系統目前出現問題。

【00：48】 X公司（前身為推特）於7月20日致函英國非營利研究組織「反數字仇恨中心（CCDH）」，威脅將起訴對方。X公司聲稱：CCDH關於Twitter的斷言是煽動性、無恥、虛假或具有誤導性的，並暗示其通過抹黑推特公司及其所有者，來達到將廣告商趕出該平台這一目的。

【00：02】惠譽將西太平洋合眾銀行（PacWest）列入負面觀察清單，在PacWest傳出被收購消息之後對其持續關注。

【00：01】OpenAI表示，ChatGPT安卓版應用現在在所有支持ChatGPT的國家和地區都可用。

【23：54】美國私募公司L Catterton據稱考慮最快9月份美國IPO，尋求通過美國首次公開發行股票獲得超過80億美元估值。

【23：45】戴爾科技宣布，與英偉達合作推出新的生成式人工智能解決方案，這些工具將幫助企業建立生成式人工智能模型，是戴爾5月份推出的「螺旋項目」（Project Helix）的擴展。

【23：37】歐股收市個別發展，德國DAX30指數跌0.1%，英國富時100指數升0.1%，法國CAC40指數升0.3%，泛歐STOXX 600指數升0.1%。

【23：20】日圓期權合約成交規模增至150億美元

【23：01】美國證交會起訴Pulsechain創始人理查德·哈特（Richard Heart）出售未註冊的證券

【22：30】日本央行議息後首個交易日，市場即對賭央行即將撤出超寬鬆政策，刺激日本10年期債息上升，日本央行隨即額外操作，買入3000億日圓5年至10年期國債。

簡單來說，若日本債息上升，將吸引資金流向日圓，刺激日圓上升，央行出手阻止債息上升，釋放維持寬鬆訊號，日圓即跌0.8%，雖然或有投資者反手造淡，但不能忽視長遠看升的趨勢，據DTCC數據，市場勁賭日圓期權，合約成交規模達百億美元。

日圓走勢繼續影響美滙指數及美債息的資金流向，美債息4厘以下稍回軟，美匯指數處101.56水平。

【21：30】道指跌15點，報35444點，納指升0.2%，報14343點，標指升19點，報14335點。

【18：31】道指期貨升29點，納指期貨跌0.03%，標指期貨升2點。

【18：12】【金融科技】XTransfer在港推全球收付款解決方案、本地客逾百個 待國際化成熟時或考慮IPO

【17：02】【港元定存】 港元定存1個月最高10厘最後召集 符1條件閃賺4100元

【16：34】【Tesla減價】Tesla香港Model 3、Model Y 8月4日起減價 一文看清最新入場價、最多減逾11%

【16：28】【澳元定存】澳元定存最高14.28厘 花旗料明天澳洲加息0.25厘

【16：03】【虛擬資產】「星之子」陳易希加密貨幣電子錢包TALK+申請VASP牌照 追逐Web3科技新熱潮

【15：28】【Twitter改名】Twitter總部樓頂「X」太耀眼惹爭議 馬斯克：不會撤出三藩市

【13：44】【加密貨幣】Coinbase行政總裁：SEC提控前要求下架比特幣以外所有加密幣 要求如同「加密末日」

【12：36】【馬雲動向】馬雲被揭成立「一米八」公司 高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？

【12：35】亞洲時段，道指期貨跌60點，報35530點；納指期貨跌0.3%，報15802點；標指期貨跌0.2%，報4597點。

【12：27】【中國經濟】內地7月製造業PMI升至49.3 非製造業PMI回落至51.5遜預期 ING：服務業將與製造業同陷收縮（第二版）

【11：52】【港元拆息】1個月HIBOR未見頂 隔夜息近5.6厘創半年結後新高

【11：49】【大行報告│電動車】摩通：應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題 調升至「中性」、目標價升八成

【11：22】【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」 日本央行今早突然買債3000億日圓

【07：30】【美股焦點】微軟年報罕有提GPU供應 指供應不足或影響AI業務

【07：30】【美股焦點】美銀：美國實際利率仍然偏低 不足令美股AI泡沫爆破

【07：30】道指升176點，報35459點；標指升44點，報4582點；納指升266點或1.9%，報14316點。

即睇上周美股收市：

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編輯：姚卓然