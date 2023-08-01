  • 28°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 01:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】道指偏軟跌11點　微軟再跌1%　日圓跌0.8%暫錄百億美元期權成交（不斷更新）

股市 01:14 2023/08/01

分享：

分享：

美股午市偏軟，道指早段曾升80點後反覆回落, 市場關注多家企業業績, 以及靜候周五公布的非農數據。

本港時間今晨1時, 道指跌12點, 報35447點; 納指跌5點, 報14311點; 標指跌不足1點, 報4581點。

焦點股份窄幅波動，特斯拉（美︰TSLA）走勢反覆, 暫升0.4%，英偉達（美︰NVDA）早段一度升0.8%後倒跌，微軟（美︰MSFT）則再跌1%，SoFi科技升逾16%，強生（美︰JNJ）跌4%，小鵬美股（美︰XPEV）跌14%。反映中概股走勢的納斯達克中國金龍指數微升0.3%。

日本央行議息後首個交易日，市場即對賭央行即將撤出超寬鬆政策，刺激日本10年期債息上升，日本央行隨即額外操作，買入3000億日圓5年至10年期國債。

簡單來說，若日本債息上升，將吸引資金流向日圓，刺激日圓上升，央行出手阻止債息上升，釋放維持寬鬆訊號，日圓即跌0.8%，雖然或有投資者反手造淡，但不能忽視長遠看升的趨勢，據DTCC數據，市場勁賭日圓期權，合約成交規模達150億美元。

日圓走勢繼續影響美滙指數及美債息的資金流向，美債息4厘以下稍回軟，美滙指數暫升0.1%, 報101.76。

美股受貨幣影響，走勢靠穩，觀望企業業績。本周美股焦點轉為大型科技股業績及就業數據，包括蘋果（美︰AAPL）和亞馬遜（美︰AMZN）等業績。另外，本周五（8月4日）美國將公布7月非農就業人口數據。

新加坡銀行指，金融市場正在反彈，因市場憧憬上周美聯儲和歐洲央行已是最後一次加息，而日本央行儘管讓收益率上升，但仍將保持鴿派立場。

該行指出，投資者認為，在美國第二季度 GDP 超預期及通脹數據回軟後，儲局在通脹回到 2% 目標的過程中，可能會實現軟著陸，而不是陷入衰退。

新加坡銀行同意日本央行將保持鴿派立場，但對美國和歐洲前景更加謹慎。首先，聯儲局可能需要引發經濟衰退，才可將通脹降至 2%，因此不太可能在 2024 年第二季度之前開始減降息。其次，儘管經濟增長疲軟，歐洲央行和英國央行今年仍將進一步加息。

港股市況不斷更新：【下一頁

點擊圖片放大
+2

重點新聞：

【外圍一周前瞻】蘋果及亞馬遜業績將揭盅　聚焦周五美非農就業人口報告（附數據表）

即市走勢：

【00：48】 X公司（前身為推特）於7月20日致函英國非營利研究組織「反數字仇恨中心（CCDH）」，威脅將起訴對方。X公司聲稱：CCDH關於Twitter的斷言是煽動性、無恥、虛假或具有誤導性的，並暗示其通過抹黑推特公司及其所有者，來達到將廣告商趕出該平台這一目的。

【00：02】惠譽將西太平洋合眾銀行（PacWest）列入負面觀察清單，在PacWest傳出被收購消息之後對其持續關注。

【00：01】OpenAI表示，ChatGPT安卓版應用現在在所有支持ChatGPT的國家和地區都可用。

【23：54】美國私募公司L Catterton據稱考慮最快9月份美國IPO，尋求通過美國首次公開發行股票獲得超過80億美元估值。

【23：45】戴爾科技宣布，與英偉達合作推出新的生成式人工智能解決方案，這些工具將幫助企業建立生成式人工智能模型，是戴爾5月份推出的「螺旋項目」（Project Helix）的擴展。

【23：37】歐股收市個別發展，德國DAX30指數跌0.1%，英國富時100指數升0.1%，法國CAC40指數升0.3%，泛歐STOXX 600指數升0.1%。

【23：20】日圓期權合約成交規模增至150億美元

【23：01】美國證交會起訴Pulsechain創始人理查德·哈特(Richard Heart)出售未註冊的證券

【22：30】日本央行議息後首個交易日，市場即對賭央行即將撤出超寬鬆政策，刺激日本10年期債息上升，日本央行隨即額外操作，買入3000億日圓5年至10年期國債。

簡單來說，若日本債息上升，將吸引資金流向日圓，刺激日圓上升，央行出手阻止債息上升，釋放維持寬鬆訊號，日圓即跌0.8%，雖然或有投資者反手造淡，但不能忽視長遠看升的趨勢，據DTCC數據，市場勁賭日圓期權，合約成交規模達百億美元。

日圓走勢繼續影響美滙指數及美債息的資金流向，美債息4厘以下稍回軟，美匯指數處101.56水平。

【21：30】道指跌15點，報35444點，納指升0.2%，報14343點，標指升19點，報14335點。

【18：31】道指期貨升29點，納指期貨跌0.03%，標指期貨升2點。

【18：12】【金融科技】XTransfer在港推全球收付款解決方案、本地客逾百個　待國際化成熟時或考慮IPO

【17：02】【港元定存】 港元定存1個月最高10厘最後召集 符1條件閃賺4100元

【16：34】【Tesla減價】Tesla香港Model 3、Model Y 8月4日起減價　一文看清最新入場價、最多減逾11%

【16：28】【澳元定存】澳元定存最高14.28厘 花旗料明天澳洲加息0.25厘

【16：03】【虛擬資產】「星之子」陳易希加密貨幣電子錢包TALK+申請VASP牌照　追逐Web3科技新熱潮

【15：28】【Twitter改名】Twitter總部樓頂「X」太耀眼惹爭議　馬斯克：不會撤出三藩市

【13：44】【加密貨幣】Coinbase行政總裁：SEC提控前要求下架比特幣以外所有加密幣　要求如同「加密末日」

【12：36】【馬雲動向】馬雲被揭成立「一米八」公司　高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？

【12：35】亞洲時段，道指期貨跌60點，報35530點；納指期貨跌0.3%，報15802點；標指期貨跌0.2%，報4597點。

【12：27】【中國經濟】內地7月製造業PMI升至49.3　非製造業PMI回落至51.5遜預期　ING：服務業將與製造業同陷收縮（第二版）

【11：52】【港元拆息】1個月HIBOR未見頂　隔夜息近5.6厘創半年結後新高

【11：49】【大行報告│電動車】摩通：應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題　調升至「中性」、目標價升八成

【11：22】【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓

【07：30】【美股焦點】微軟年報罕有提GPU供應　指供應不足或影響AI業務

【07：30】【美股焦點】美銀：美國實際利率仍然偏低　不足令美股AI泡沫爆破

【07：30】道指升176點，報35459點；標指升44點，報4582點；納指升266點或1.9%，報14316點。

即睇上周美股收市：

點擊圖片放大
+7
+6
開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略

編輯：姚卓然

 

市場動向 ADR 期貨 港元 日圓 標準普爾500指數 非農就業 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【配股潮︱內房】碧桂園發盈警後　擬折讓近18%配股籌23億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲動向】馬雲被揭成立「一米八」公司　高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？
【馬雲動向】馬雲被揭成立「一米八」公司　高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？
【富豪飯堂】富臨飯店創辦人楊貫一逝世、享年90歲　曾創名菜阿一鮑魚享譽國際
【富豪飯堂】富臨飯店創辦人楊貫一逝世、享年90歲　曾創名菜阿一鮑魚享譽國際
【恒指夜期+ADR】阿里美股衝紅底股　國常會要求優化房地產政策（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股衝紅底股　國常會要求優化房地產政策（不斷更新）
【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓
【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓
【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元
【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元
【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率
【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款