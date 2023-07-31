▲ 【馬雲動向】馬雲被揭成立「一米八」公司 高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲近期重新活躍起來，內媒引述查冊資料，馬雲最新成為「一米八海洋科技（浙江）有限公司」股東，並指內地至少已有4家公司與「一米八」關連，而相關高層不乏與阿里巴巴或螞蟻集團昔日員工同名同姓，猜測這群「一米八」系公司為馬雲新投資方向，瞄準近年他關心的智慧農業和智慧漁業領域。

據《証券時報》查考，「一米八海洋科技（浙江）」7月20日成立，註冊資本達1.1億元人民幣，經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、海上風電相關系統研發等領域。

一米八大股東疑於香港註冊 馬雲直接持有第二大股東

該公司的法定代表人為鄧中華，而6名股東之中，持股80%的為「1.8 Meters Technology Holding Limited」，而今年3月有一家同名公司於香港註冊成立。一米八海洋科技（浙江）第二大股東「杭州大井頭貳拾貳號文化藝術」持股10%，由馬雲直接持股99%。胡曉明、鄧中華、陳澤松和林志峰四名自然人分別持股1%至5%不等。

一米八海洋科技（浙江）的董事長為胡曉明，與2021年辭任螞蟻金服的前CEO胡曉明同名。公司董事總經理鄧中華，則與《大數據大創新：阿里巴巴雲上數據中台之道》一書的作者同名。

以一米八海洋科技、1.8 Meters Technology為中心，與其相關的內地公司尚包括：

公司名 與一米八關係 註冊資本 高層 一米八海洋科技（舟山） 一米八海洋科技（浙江）全資子企 3000萬元人民幣 ／ 一米八農業科技（海南） 1.8 Meters Technology全資子企 1200萬美元 總經理：龔玉萍

執行董事：丁銘 智農諮詢服務（海口） 220萬美元 執行董事兼總經理：丁銘

報道指，丁銘、龔玉萍與昔日阿里系員工同名，丁銘曾為螞蟻金服投資部總監、龔玉萍曾為阿里巴巴HR資深總監。

馬雲早已涉獵智慧養殖，天眼查信息顯示，2020年9月成立的耕海牧洋（海南）投資有限公司，註冊資本2億元，控股股東為海南雲鋒企業管理集團有限公司，馬雲在該公司的持股比例為50%。

馬雲自螞蟻集團上市告吹後，鮮有提及兩大核心公司阿里巴巴、螞蟻集團的發展，反而多次公開表示關注農業相關科技發展，多次出訪外地都解釋是與考察農業有關。

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編輯：麥德銘