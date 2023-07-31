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丹麥擬禁示威者焚燒可蘭經 阻褻瀆穆斯林

環球政治 12:30 2023/07/31

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丹麥與瑞典近期發生數宗，涉及褻瀆伊斯蘭教聖書《可蘭經》的事件，觸發兩國與中東國家的外交關係緊張。丹麥政府擬禁止民眾於示威活動焚燒《可蘭經》，以干預示威者的褻瀆行為。

【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程 【下一頁】

丹麥外交部發聲明，指丹麥和瑞典都有發生同類事件後，政府出於安全考慮，將研究以法律手段制止在某些情況下焚燒《可蘭經》的抗議活動。

丹麥政府認為相關抗議活動所達到的程度，令多地都將丹麥視為助長侮辱和詆毀他國文化、宗教和傳統的國家。

當局稱留意到此類抗議活動落入極端分子手中，故希望探索能干預其他國家、文化和宗教受侮辱的情況，並阻止或對丹麥在安全等方面產生重大負面影響的情況。

【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損 【下一頁】

外交部強調會在受憲法保護的言論自由框架內作干預，也不會縮窄丹麥的言論自由範圍。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）也發聲明指，他一直與丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）保持密切聯繫，瑞典已在進行類似程序。

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責任編輯：鄭錦玲

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