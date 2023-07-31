【中銀香港2388】中銀8月6日凌晨至上午7時系統維護　期間網上銀行、手機銀行、櫃員機等多項服務暫停

▲ 【中銀香港2388】中銀8月6日凌晨至上午7時系統維護 期間多項服務暫停

中銀香港 （02388） 公布，為提升服務質素，該行將於香港時間2023年8月6日（星期日）凌晨0時30分至上午7時進行系統維護工程，屆時以下服務將會暫停，建議客戶就所需服務預先作好安排。

屆時暫停的服務包括：

⚫ 中銀香港網站

⚫ 個人網上銀行（香港及文萊）

⚫ 企業網上銀行、中行網銀（香港）、金融機構網上銀行及iGTB平台服務（包括iGTB NET、iGTB MOBILE、iGTB CONNECT及iGTB API）

⚫ 私人銀行網上銀行

⚫ 電話銀行（個人及企業）

⚫ 個人手機銀行

⚫ 中銀香港流動應用程式部分服務：申請中銀信用卡、貸款及旅遊保險

⚫ BoC Pay及置業專家流動應用程式

⚫ 轉數快服務

⚫ 在線客服

⚫ 自動櫃員機、存鈔機、存支票機及「至專客服」

⚫ 使用「中銀提款卡」及「中銀信用卡」（已附加銀行賬戶）於本地及海外的自動櫃員機（包括本行及銀通網絡的自動櫃員機）提款、查詢賬戶結餘、轉賬、繳費，以及易辦事、銀聯扣賬消費等

⚫ 微信官號的部分服務：微信錢包綁定、增值、消費及服務號的綁定及其綁定後功能

⚫ 網上銀行債務證券及存款證認購及賬戶查詢、手機銀行債務證券認購（直至上午9時30分）

⚫ 網上及手機銀行開立投資賬戶及投資取向問卷填寫及查詢（直至上午10時）

⚫ 網上、手機及電話銀行股票交易及賬戶查詢（直至上午11時）

⚫ 網上、手機、電話銀行及「至專客服」開立定期存款（直至中午12時）

⚫ 網上及手機銀行開立儲蓄/往來賬戶（直至中午12時）

⚫ 「至專客服」客戶開立所有賬戶（直至中午12時）

⚫ iGTB平台 - 賬戶交易紀錄查詢服務（直至中午12時）

⚫ 打簿機（直至中午12時）

如有查詢，可致電該行客戶服務熱線（852）3988 2388。

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編輯：胡學能