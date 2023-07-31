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【太空版Netflix？】NASA推出自家串流平台　主打無廣告+免費睇

科技 12:11 2023/07/31

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NASA表示，將於今年夏季推出自家串流影音服務平台NASA+。

串流平台競爭原已相當激烈，近日美國太空總署NASA竟然也宣布，進軍串流市場。NASA預告，將推出新的影音串流服務「NASA+」，提供太空任務和天文知識影片，更已「不設廣告、完全免費、適合一家老幼收看」作招徠。

【Netflix吸金大法】取消基本無廣告方案變相加價　Netflix美、英用家淪最新受害者

【抵制AI】荷里活陷入歷史性大停擺　控訴串流平台、AI改變行規

NASA表示，將於今年夏季推出自家串流影音服務平台NASA+，用戶可依個人時間觀看所選影片，而平台將會設有NASA未來宇宙探索計劃的介紹、過去任務的紀錄片、自家製作的影片系列等，全部是適合闔家觀賞的內容。

NASA+將率先提供網頁版本內容，日後也將推出的iOS、Android應用程式，之後預期計畫也會進駐如：Android TV、Apple TV，以及Fire TV等電視裝置。最值得一提的是，平不需要付費訂閱，內容均是免費提供，而且不包含廣告。

【串流媒體】Netflix增「My list」過濾器　分類未觀看影集

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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