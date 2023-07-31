【AI應用】生成式AI助電動方程式賽車　打破世界室內賽車速度紀錄

生成式人工智能（Generative AI）技術能夠應用的範圍愈來愈多，而且愈趨強大。日前在生成式AI技術的幫助下，一輛電動方程式賽車以​​最高時速218.71公里/小時，打破了世界室內賽車速度記錄。

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據Engadget報道指，英國車手Jake Hughes近日與巴西車手Lucas di Grassi展開競爭，兩人在電動方程式比賽資格賽中，使用「決鬥」形式進行正面交鋒，看誰能在室內、僅346米的直線賽道上，使用同一輛「GenBeta」賽車創造出最快速度。

而在生成式AI的幫助下，Jake Hughes所駕駛GenBeta電動方程式賽車，最高時速達到了218.71公里/小時，打破過往165.2 公里/小時的紀錄。據Formula E表示，GenBeta賽車進行了多項升級，使其比比賽中使用的Gen3賽車更快、更強大。

其中Google Cloud就透過生成式AI來分析駕駛員及車輛的情況，使用Vertex AI平台，駕駛員能夠實時獲得數據，並得到速度、功率和車輛抓地力等建議。而麥肯錫（McKinsey & Company）的人工智能部門QuantumBlack，就協助構建了數據和分析組件來創建驅動界面，通過生成式AI實時分析和查詢數據，助車手創紀錄。

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責任編輯：曾曉汶

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